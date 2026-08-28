A CIA-főnök moszkvai útja: a New York Times új magyarázattal állt elő

külföld

A New York Times csütörtöki értesülése szerint John Ratcliffe CIA-igazgató a napokban lezajlott titkos moszkvai látogatásán borús képet festett az orosz félnek az ukrajnai háború állásáról, és arra ösztönözte a Kremlt, hogy kössön békét, mielőtt tovább romlik Oroszország katonai és gazdasági helyzete.

A lap szerint Ratcliffe Alekszandr Bortnyikovval, az FSZB vezetőjével tárgyalt. Az amerikai hírszerzési főnök azt hangsúlyozta, hogy Oroszország a fronton elakadt, óriási veszteségeket szenved, és a helyzet tovább romolhat, ezért ideje lenne komoly tárgyalásokba bocsátkozni. A NYT forrásai szerint Ratcliffe nem fenyegetőzött következményekkel.

Donald Trump eligazítja John Ratcliffe CIA-igazgatót
Fotó: NATHAN HOWARD/AFP

Ez az értelmezés részben eltér a szerda óta megjelent Wall Street Journal-, Politico- és CNN-értesülésektől. Azok szerint a látogatás elsődleges célja az volt, hogy Ratcliffe figyelmeztesse Oroszországot: ne merészeljen bármilyen (akár korlátozott) támadást végrehajtani NATO-tagállamok, különösen a balti országok ellen. Emellett az iráni támogatás csökkentését is felvetette. Ezeket valószínűsítette egyébként korábban több elemző is.

A kétféle beszámoló nem feltétlenül zárja ki egymást: egy rövid, magas szintű találkozón több üzenet is elhangozhatott. A Kreml egyelőre a NATO-figyelmeztetést „horror story”-nak nevezte, a NYT által közölt háborús értékelésről és békeösztönzésről pedig nem nyilatkozott érdemben.

A New York Times és a Wall Street Journal/Politico eltérő hangsúlyai mellett egyes elemzők már tovább mentek. Sam Greene, a King’s College Russia-szakértője szerint a puszta háborús értékelés átadása önmagában nem indokolná, hogy a CIA igazgatója személyesen utazzon Moszkvába. Szerinte elképzelhető, hogy a háttérben egy Iránnal kapcsolatos alkukísérlet is felmerült: Oroszország csökkentené az Iránnak nyújtott támogatást, cserébe pedig Washington korlátozná azokat az Ukrajnának adott segítségeket, amelyeket Európa nem tud pótolni. Greene hangsúlyozza, hogy ez egyelőre spekuláció, de a körülmények (különösen az iráni háború) most először teremthetnek teret egy ilyen jellegű alkunak.

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