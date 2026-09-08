Az ukrán külügyminisztérium szerint Orbánék még most is tevékenyen dolgoznak Ukrajna EU-csatlakozásának akadályozásán

Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium sajtószóvivője kedden azt mondta: Ukrajnának információi vannak arról, hogy az előző magyar kormány képviselői még most is tevékenyen részt vesznek Ukrajna EU-ba vezető útjának akadályozásában.

„Orbán Viktor kormánya 17 hónapon keresztül blokkolta a klaszterek megnyitását, annak ellenére, hogy Ukrajna ehhez minden feltételt teljesített. Orbán csapata azonban még a hatalom elvesztése után is folytatja a Magyarország és Ukrajna közötti kapcsolatok normalizálódásának aláásását”

– fogalmazott Tihij, akit az Európai Pravda idéz. Erről azonban több konkrétumot nem árult el.

Kritizálta azonban Magyar Péter kormányát, épp a konkrétumok hiánya miatt. Annak ellenére, hogy magyar tisztviselők kijelentették, hogy konkrét lépéseket várnak Ukrajnától az EU-tagság felé vezető út előmozdítása érdekében, Budapest nem oszt meg részleteket Kijevvel – mondta Tihij, aki szerint Ukrajna hivatalos csatornákon keresztül próbálja megismerni Magyarország álláspontját és azokat az okokat, amiért blokkolja a további klaszterek (tárgyalási fejezetcsoportok) megnyitását. Azt mondta:

„Szinte naponta tárgyalunk magyar partnereinkkel és az EU-val, hogy elkerüljük a tárgyalási folyamat mesterséges késleltetését. Sajnos még azokon a zárt körű találkozókon is, ahol Magyarország nem járult hozzá a klaszterek megnyitásához, csak általános kifogásokat fogalmaztak meg. Vagyis még csak nem is értjük, miért gördítenek ismét akadályokat elénk.”

Szeptember 2-án Magyarország ismét blokkolta a 2. és 3. klaszter megnyitását Ukrajna számára. A döntés megakadályozza, hogy a Tanács továbblépjen a klaszterek hivatalos megnyitásának előkészítésével, mivel ehhez mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség.

Amíg Ukrajna nem teszi meg a szükséges lépéseket a nemzeti kisebbségi jogokkal kapcsolatos kétoldalú kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében, a magyar kormány nem támogatja az ország EU-csatlakozási folyamatának következő szakaszát, vagyis nem járul hozzá a klaszterekkel kapcsolatos előrelépéshez – írta az Ukrajinszka Pravda.

A júliusi üléseken a magyar kormány kizárólag Moldova esetében járult hozzá a 3. klaszter előmozdításához. Az uniós országok többsége (az EU Tanácsának soros elnökségét betöltő Írország vezetésével) ellenezte Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatának szétválasztását, így végül egyik ország ügyében sem született döntés.