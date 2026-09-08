Hallerné alaposan szétcsapott az ellenzéki képviselők között

Ülésezik a Parlament, szokás szerint egész délelőtt bő tízezren nézték (oszt' dolgozni ki fog?), ahogy Magyar Péter miniszterelnök csörtézik az ellenzéki felszólalókkal.
Hardcore nézőknek egy-egy ilyen ülés sok meglepetést már nem tartogat, a menetrend nagyjából mindig ugyanaz: Magyar napirend előtt beszél, az ellenzéki frakciók növekvő sorrendben szót kapnak, Magyar időkorlát nélkül reagál, az ellenzéki képviselők személyes érintettség okán megpróbálnak még okvetetlenkedni, a házelnök megregulázza őket. Kalap-kabát.
Ma ez nagyjából így nézett ki:
Magyar Péter természetesen reagált az ellenzéki felszólalásokra, a szokásos habitussal, így például, ahogy már napirend előtt, úgy most is beszélt „zöld Fideszről”, „kék Fideszről”, sőt, „sárga Fideszről” is. Dúró Dórát arról kérdezte, akkor miért nem állt ki a tanárok és iskolaigazgatók mellett, amikor azokat kirúgták állásaikból az előző kormányok idején (nem mintha ő maga akkoriban kiállt volna mellettük, de ne térjünk el a tárgytól).
Rétvárinak azt mondta, ők kiállnak az ellenzék emberi méltósága miatt, de Rétvári ne beszéljen emberi méltóságról, amikor Orbán poloskázott, és inkább szégyellje magát, Bókát pedig a benzinárak kapcsán a „Jockey Ewing for poor people” titulussal illette, majd közölte, hogy bár eredetileg csak viccből nevezte a Fidesz Retkes Attilájának, de most már úgy gondolja, hogy tényleg Bóka és „háreme” (Pócs János, Németh Balázs, Panyi Miklós) fogják lehúzni a párt rolóját.
Ezután következett a teljes dili, pár percben, Hallerné Nagy Anikó elnöklésével, aki Dúró Dórát még csak udvariasan emlékeztette rá, hogy nem szabad elkalandozni, majd éles váltással megregulázta Novák Elődöt, ezután előadott egy lírai duettet Pócs Jánossal, hogy végül Balla Györgynél már elszakadjon a cérnája.
Így nézett ki mindez:
Érdekességként megemlíthető, hogy míg Hallerné bőszen osztogatta az „üljön le/ne mutogasson/én beszélek” típusú instrukciókat az ellenzéki politikusoknak, illetve emelt hangon kérte számon Balla Györgyön, hogy ne emelje meg a hangját (pedig neki mikrofonja is volt, miközben Ballától már megvonta a szót), Magyar Péterre épp csak szőrmentén szólt rá, pedig még a közvetítésbe is behallatszott, hogy a miniszterelnök sem tekerte le a hangerejét, ahogy egyébként mások sem szereltek fel hangtompítót.
Így nézünk ki tehát.
„A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér, de amit ma hallottunk, az nem tolerálható.”
A miniszterelnök arról beszélt, hogy Toroczkai fideszes haverokhoz járt lobbizni a minisztériumokba, mire a Mi Hazánk elnöke felcsattant.
Egyelőre tíz területen vezetik be, kísérleti jelleggel.