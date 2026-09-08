Hallerné alaposan szétcsapott az ellenzéki képviselők között

Ülésezik a Parlament, szokás szerint egész délelőtt bő tízezren nézték (oszt' dolgozni ki fog?), ahogy Magyar Péter miniszterelnök csörtézik az ellenzéki felszólalókkal.

Hallerné Nagy Anikó elnököl. Fotó: Bankó Gábor/444

Hardcore nézőknek egy-egy ilyen ülés sok meglepetést már nem tartogat, a menetrend nagyjából mindig ugyanaz: Magyar napirend előtt beszél, az ellenzéki frakciók növekvő sorrendben szót kapnak, Magyar időkorlát nélkül reagál, az ellenzéki képviselők személyes érintettség okán megpróbálnak még okvetetlenkedni, a házelnök megregulázza őket. Kalap-kabát.

Magyar Péter valamit viccesnek talál. Fotó: Bankó Gábor/444

Ma ez nagyjából így nézett ki:

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt bejelentette, hogy elindítanak egy vidékfejlesztési programot.

A Mi Hazánktól Toroczkai László épp büntiben van (itt írtunk róla), ezért Dúró Dóra kapott szót, beszélt többek közt államadósságról, oktatásról, gyerekvédelemről, nem mellesleg sérelmezte, hogy pártja elnökét épp kizárták az ülésről, és azt is, hogy a miniszterelnök a hétfői ülésen mutyizással vádolta a mi hazánkos politikusokat, mondván, ha Magyar nem nevezi meg, hogy itt kire-mire gondol, akkor kérjen bocsánatot.

Dúró Dóra helyettesíti Toroczkait. Fotó: Bankó Gábor/444

Rétvári Bence (KDNP) következett, az ő felszólalásának is hangsúlyos eleme volt, hogy a házelnök szigora terjedjen ki azokra a kormánypárti megszólalásokra is, amelyek az ellenzéki képviselőket sértik emberi méltóságukban. Ezután az előző kormány vidékjobbító intézkedéseit sorolta, és így tovább.

Bóka János folytatta a sort, a Fidesz frakcióvezetőjeként, a Magyar által bejelentett új programmal kapcsolatban kijelentette: szerinte azt nem Szent Istvánról, hanem Rákosiról kéne elnevezni. El lehet képzelni, hogyan folytatta.

Kiss Máté Zsolt a Tisza részéről értelemszerűen felszólalását a vidékfejlesztési program méltatására használta fel.

Magyar Péter természetesen reagált az ellenzéki felszólalásokra, a szokásos habitussal, így például, ahogy már napirend előtt, úgy most is beszélt „zöld Fideszről”, „kék Fideszről”, sőt, „sárga Fideszről” is. Dúró Dórát arról kérdezte, akkor miért nem állt ki a tanárok és iskolaigazgatók mellett, amikor azokat kirúgták állásaikból az előző kormányok idején (nem mintha ő maga akkoriban kiállt volna mellettük, de ne térjünk el a tárgytól).

Bóka János felvonja a szemöldökét. Fotó: Bankó Gábor/444

Rétvárinak azt mondta, ők kiállnak az ellenzék emberi méltósága miatt, de Rétvári ne beszéljen emberi méltóságról, amikor Orbán poloskázott, és inkább szégyellje magát, Bókát pedig a benzinárak kapcsán a „Jockey Ewing for poor people” titulussal illette, majd közölte, hogy bár eredetileg csak viccből nevezte a Fidesz Retkes Attilájának, de most már úgy gondolja, hogy tényleg Bóka és „háreme” (Pócs János, Németh Balázs, Panyi Miklós) fogják lehúzni a párt rolóját.

Ezután következett a teljes dili, pár percben, Hallerné Nagy Anikó elnöklésével, aki Dúró Dórát még csak udvariasan emlékeztette rá, hogy nem szabad elkalandozni, majd éles váltással megregulázta Novák Elődöt, ezután előadott egy lírai duettet Pócs Jánossal, hogy végül Balla Györgynél már elszakadjon a cérnája.

Így nézett ki mindez:

Érdekességként megemlíthető, hogy míg Hallerné bőszen osztogatta az „üljön le/ne mutogasson/én beszélek” típusú instrukciókat az ellenzéki politikusoknak, illetve emelt hangon kérte számon Balla Györgyön, hogy ne emelje meg a hangját (pedig neki mikrofonja is volt, miközben Ballától már megvonta a szót), Magyar Péterre épp csak szőrmentén szólt rá, pedig még a közvetítésbe is behallatszott, hogy a miniszterelnök sem tekerte le a hangerejét, ahogy egyébként mások sem szereltek fel hangtompítót.

Balla György mutogat. Fotó: Bankó Gábor/444

Így nézünk ki tehát.