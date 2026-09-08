„Lemondásomnak nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka” – távozik az Oktatási Hivatal elnöke

Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke 2026. szeptember 1-jén, október 1-jei hatállyal benyújtotta elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról való lemondását az oktatási és gyermekügyi miniszternek – olvasható a hivatal honlapján. Brassói 2020. szeptember 1-je óta vezette elnökként az OH-t.

„Hangsúlyosan kijelentem, hogy lemondásomnak nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka” – idézi a vonatkozó közlemény Brassóit, aki szerint „sokan tudják, hogy pártokon kívülálló vezető voltam és vagyok. Megtisztelő, hogy vezetőként minisztériumi, majd oktatási hivatali pályám során tizenkét oktatásügyért felelős miniszterrel dolgozhattam együtt kilenc egymást követő kormányzat alatt.”

A leköszönő elnök azt írja, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak. „Több mint negyven év szünet nélküli közszolgálati munkavégzés után egy ideje úgy éreztem, hogy fizikailag és mentálisan is elérkeztem ahhoz a ponthoz, amikor nem tudom ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni a rendkívüli felelősséggel járó elnöki feladatot, ahogyan azt eddig elvártam magamtól” – magyarázta.

Brassói Sándor Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az Oktatási Hivatal elnöke egyike volt azoknak a vezetőknek, akik az Eduline július végi összesítése szerint a helyükön maradhattak az oktatásirányításban. Akkori állás szerint nem voltak változások az OH-nál helyettesi szinten sem.

A HVG ugyanakkor 2025 augusztusában arról írt, hogy tömeges távozás figyelhető meg a hivatalban, amiben a szerény fizetések mellett az is szerepet játszott, hogy egyre nyomasztóbban telepedett rájuk a politika. Mint akkor kiderült, fél év alatt 120 ember mondott fel az intézményben.

Az OH a magyar oktatásirányítás központi hivatalaként működő közigazgatási szerv. Feladatai közé tartozik a köznevelési és felsőoktatási intézmények nyilvántartása, a tanulók és pedagógusok adatkezelése, az érettségi vizsgák megszervezése, a felvételi eljárások lebonyolítása, a pedagógus-továbbképzések és nyelvvizsgák akkreditációja, a tankönyvfejlesztés és a tanulmányi versenyek koordinálása. Jelenlegi formájában 2007 óta működik.