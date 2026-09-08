Mr. Oroszország és Lázár János titkai

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A végletekig titkolta Lázár János, hogy mit csinált 2013 márciusában egy svájci szállodában, és ez végső soron egy szerkesztőség szétrobbanásához vezetett.

Most kiderült: az ominózus napon a Mr. Oroszországként emlegetett Klaus Mangolddal tárgyalt. Azt is tudjuk, miről.

Mangold lobbistaként több ügyben is dolgozott a Fidesz-kormánynak. A vele kötött szerződés és összes irat titkosítva volt, egészen mostanáig.

Megkaptunk több szerződést, teljesítésigazolást, és ami a legizgalmasabb, azokat a részleteket is, amikből kiderült, mikor és mikről tárgyaltak.

Sok apró részlet a helyére került.

„2013. március 22., Találkozó Lázár úrral Zürichben (Svájc), Prof. Mangold és Lázár úr hosszas megbeszélést folytattak számos ügyről” – olvasható az első jelentésben, amelyet a Mangold Consulting készített arról, milyen szolgáltatást nyújtott az akkori Fidesz-kormánynak.

A Mangold Consulting és a Fidesz-kormány közötti tanácsadói szerződéseket, jelentéseket és teljesítésigazolásokat közérdekű adatigénylés után kaptuk meg a Miniszterelnökségtől.

Prof. Mangold a Mr. Oroszországnak is nevezett Klaus Mangold, befolyásos német üzletember, aki személyesen ismeri Putyint a 90-es évektől, a 2010-es években pedig Orbán Viktor orosz manővereit és német kapcsolatait egyengette. Lázár János a 2013-as találkozó idején a Miniszterelnökséget vezető államtitkár volt. Teljes titokban találkoztak.

A svájci útnak különös jelentőséget ad az a körülmény is, hogy részben emiatt robbanhatott szét az Origo 2014-ben, amikor politikai okokból kirúgták a főszerkesztőt, majd felmondott a szerkesztőség nagy része. Már előtte is próbáltak fideszes politikusok nyomást gyakorolni a lapra az azt tulajdonló Magyar Telekom vezetőin keresztül, az utolsó csepp a pohárban pedig az volt, hogy a lap főszerkesztő-helyettese, Pethő András rutinból küldött adatigénylésére kiderült, Lázár János három külföldi útján 2 milliós számlát hozott össze 2012-ben és 2013-ban, mire Pethő elkezdett érdeklődni a részletek után.