Az AfD koalíciós ajánlatát a CDU, az SPD, a Zöldek és a Baloldal is visszautasította

Hiába nyerte meg fölényesen a szász-anhalti tartományi választást az Alternatíva Németországnak (AfD), egyelőre nem látszik, kivel tudna kormányt alakítani. A szélsőjobboldali párt együttműködési ajánlatát szerdán a CDU, az SPD, a Zöldek és a Baloldal is visszautasította, így jelenleg egyedül a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) mutat hajlandóságot arra, hogy legalább tárgyaljon vele – írja az MTI.

Fotó: PHILIPP SCHULZE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az AfD vasárnap a szavazatok 43,8 százalékát szerezte meg, ami a radikális jobboldal eddigi legjobb eredménye a második világháború utáni Németországban. Az abszolút többségről azonban három mandátummal lemaradt: a 83 fős tartományi parlamentben 39 képviselője lesz. Ugyanennyi mandátuma van összesen az AfD-vel való együttműködést kizáró CDU-nak, SPD-nek, Zöldeknek és Baloldalnak, így az öt képviselővel bejutó BSW került a mérleg nyelve szerepébe.

A választás legnagyobb vesztese a CDU lett: az öt évvel ezelőtti 37 százalék után ezúttal mindössze 17 százalékot szerzett. A párt csúcsjelöltje, Sven Schulze már többször kizárta, hogy együttműködjenek az AfD-vel, és ezen a választás után sem változtatott. Miután a CDU parlamenti frakcióvezetőjévé választották, röviden úgy fogalmazott: „Ellenzékben vagyunk.”

Az SPD szintén elutasította az AfD közeledését. Juliane Kleemann és Andreas Schmidt tartományi pártvezetők szerint a két pártot alapvető politikai és értékrendbeli különbségek választják el egymástól. Azzal indokolták döntésüket, hogy az AfD az elmúlt években rendszeresen támadta a demokratikus pártokat, azok képviselőit és a német demokratikus intézményrendszert.

Hasonlóan reagáltak a Zöldek és a Baloldal is. Susan Sziborra-Seidlitz, a Zöldek csúcsjelöltje szerint elképzelhetetlen, hogy az AfD-vel tárgyaljanak a tartomány jövőjéről. A Baloldal tartományi vezetői pedig azt írták, nincs tárgyalási alapjuk egy olyan párttal, amely származásuk, hovatartozásuk vagy meggyőződésük alapján osztályozza az embereket.

Ezzel az AfD számára gyakorlatilag a BSW maradt az egyetlen lehetséges partner. Thomas Schulze, a Sahra Wagenknecht alapította párt csúcsjelöltje azt mondta a dpa-nak, hogy megvitatják az AfD ajánlatát, mert alapvetően minden párttal készek tárgyalni. Szerinte rossz politikai gyakorlat, ha más pártok már magát a párbeszédet is elutasítják.

Thomas Schulze. Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Ez nem jelent teljes fordulatot a BSW részéről. A párt már a választás előtt is jelezte, hogy nem akar részt venni az AfD köré épített politikai „tűzfal” fenntartásában,a pártalapító Sahra Wagenknecht pedig több olyan ügyet is felsorolt – az Oroszország elleni szankcióktól az energiapolitikán át a közmédia átalakításáig –, amelyekben szerinte együtt tudnának szavazni az AfD-vel.

Sven Schulze már abból indul ki, hogy a két párt végül együtt fog működni. A CDU-s politikus szerint legkésőbb a közelgő mecklenburg-elő-pomerániai tartományi választás után kiderülhet, hogy az AfD és a BSW már korábban megállapodott a továbbiakról.

A BSW támogatása azért lehet döntő, mert az AfD-nek nem feltétlenül van szüksége formális koalícióra ahhoz, hogy megszerezze a miniszterelnöki posztot. Ha az első két szavazáson senki nem kap többséget, a harmadik fordulóban már relatív többség is elég lehet. A BSW politikusai korábban jelezték, hogy egy ilyen helyzetben tartózkodhatnak, ami akár Ulrich Siegmund AfD-s miniszterelnök megválasztását is lehetővé teheti.

A választás előtt még minden parlamenti párt kizárta az AfD-vel kötött koalíciót. A vasárnapi eredmény azonban új helyzetet teremtett: az AfD történelmi győzelmet aratott, de önállóan nem tud kormányozni, a többi párt pedig egyelőre nem tud olyan többséget felmutatni, amely nélküle és a BSW nélkül működőképes kormányt adna. Így továbbra is az öt BSW-s képviselőn múlhat, hogy fennmarad-e a szélsőjobboldallal szembeni német politikai karantén, vagy Szász-Anhaltban először áttörik.