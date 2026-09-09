Valójában etnikai tisztogatást végez az AfD a német kancellár szerint

Azzal vádolta Friedrich Merz német kancellár a szélsőjobboldali AfD-t, hogy remigrációs kampányával valójában etnikai tisztogatást végez, írja a The Guardian. Merz egy harsány parlamenti vitában jelentette ki, hogy a párt a rasszista tömeges deportálási kampányával a német gazdaság egyik pillérére mérne csapást. A dolgozó bevándorlók milliói ugyanis kulcsfontosságúak a német társadalom számára.

„A »remigráció« kifejezés nem más, mint a származáson és bőrszínen alapuló etnikai tisztogatás szinonimája” – mondta.

„Ha a Németországban dolgozóknak el kell hagyniuk az országot, mert Önök a »remigrációt« támogatják, akkor a németországi szakmák többé nem lesznek képesek működni: egyetlen idősek otthona sem maradhat nyitva, egyetlen kórház sem maradhat működőképes Németországban, és egyetlen étterem sem maradhat fenn Németországban”, mondta

Friedrich Merz német kancellár Berlinben 2025. augusztus 26-án. Fotó: Florian Gaertner/dpa Picture-Alliance via AFP

Azt ugyanakkor elismerte, hogy Németországnak továbbra is „problémái vannak a migráció területén”.

„Még mindig sok olyan ember él Németországban, akinek nem szabadna állandó tartózkodási engedélyt kapnia. Ez a [kormányzó] koalícióban konszenzus, hogy több embert kell kitoloncolnunk” – mondta szerdán.

„De gondosan különbséget teszünk azok között, akik Németországban dolgoznak, hozzájárulnak a jólétünkhöz, és akiket szívesen látunk itt, valamint azok között, akiknek nincs állandó tartózkodási engedélyük Németországban, és akiknek el kell hagyniuk az országunkat. Önökkel [az AfD-vel] ellentétben mi nagy gondot fordítunk erre a különbségtételre.”

Az AfD vasárnap rekord eredménnyel nyerte meg a tartományi választást Szász-Anhaltban. A szélsőjobboldalinak minősített párt a szavazatok 43,8 százalékát szerezte meg a keletnémet tartományban, több mint megduplázva az öt évvel ezelőtti eredményét. A földcsuszamlásszerű győzelem hatásáról ebben a cikkben írtunk részletesen.