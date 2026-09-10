A Mandiner visszatért az internetre, de új tartalmak már nem lesznek rajta

„Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Mandiner tartalomszolgáltatása megszűnt, azon kizárólag korábban közzétett archív tartalmak érhetők el” – ez az üzenet olvasható a Mandiner honlapján, amely újra elérhetővé vált.

A Mandiner szerdán este tűnt el az internetről tokkal-vonóval, az oldal hibaüzenetet dobott. Hogy mi történt vele, arról semmilyen hivatalos információt nem tettek közzé.

„Amennyiben szándékos tulajdonosi döntés született, elmondható: a Tisza-kormány eltüntetett a világhálóról egy 17 évig létező általános közéleti hírportált” – írta este a Balogh Ákos Gergely-féle Reakció a közösségi oldalán. (A „régi” Reakció a Mandiner előde volt, Balogh Ákos Gergely korábban mindkettőnél dolgozott vezető beosztásokban.)

A Mandiner 2025-ben került a Mathias Corvinus Collegium tulajdonába. Miután a Tisza-kormány megszüntette az MCC-t működtető, közfeladatot ellátó közérdekű alapítványt, a „kekvátlanított” oldal szeptember elején a Pénzügyminisztérium felügyelete alá került.

Nem sokkal később Kármán András pénzügyminiszter utasítására felmentették az MCC Média Holding vezérigazgatóját, Kereki Gergőt, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy leállítják „a hazug propagandalap mindennemű finanszírozását".

Az „eltűnéssel” kapcsolatban kerestük a Pénzügyminisztériumot, de eddig nem érkezett válasz kérdéseinkre. A „visszatérés” arra utal, hogy az elmúlt 17 évben publikált tartalmak várhatóan elérhetők megmaradnak, ám folytatás nem lesz.