Eltűnt a Mandiner.hu a világhálóról

Média

"NEM ELÉRHETŐ a Mandiner.hu oldala" - írta csupa nagybetűvel a mozaikjobboldal egyik régi-új kiadványa, az egyelőre bétaüzemben működő Reakció a Facebook-on. A Mandiner weboldala a The European Conservative honlapjával együtt 19:50 körül vált elérhetetlenné. Egyelőre nem tudni, hogy a 404-es hibaüzenet csak átmeneti problémát jelez-e, vagy az oldalakat szándékosan tették elérhetetlenné.

404.

„Amennyiben szándékos tulajdonosi döntés született, elmondható: a Tisza-kormány eltüntetett a világhálóról egy 17 évig létező általános közéleti hírportált"

- számolt be róla Balogh Ákos Gergely új portálja.

A Mandiner 2025-ben került a Mathias Corvinus Collegium tulajdonába. Miután a Tisza-kormány megszüntette az MCC-t működtető közfeladatot ellátó közérdekű alapítványt, a „kekvátlanított” Mandiner szeptember elején került végleg a Pénzügyminisztérium felügyelete alá.

Nem sokkal később Kármán András pénzügyminiszter utasítására felmentették az MCC Média Holding vezérigazgatóját, Kereki Gergőt, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy leállítják „a hazug propagandalap mindennemű finanszírozását".

A lap leépítése ugyanakkor már korábban elkezdődött: júniusban a dolgozók több mint felét, közel hatvan embert küldtek el, augusztus elején pedig a nyomtatott hetilap kiadását is felfüggesztették.

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