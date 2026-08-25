Kármán Andráshoz kerülhet a Mandiner kiadója és az MCC Mol- és Richter-részvénycsomagja is

A Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével állami tulajdonba kerülő részesedések tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről szóló pénzügyminiszteri rendelet módosítását.
A rendelettervezet szerint Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnének a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Mol- és Richter Gedeon-részvényei, valamint a könyvkiadással foglalkozó MCC Press Kft. és az MCC Liber Invest Kft. is. Utóbbi cégen keresztül tulajdonolta az MCC a médiaportfóliót kezelő MCC Média Holding Zrt.-t. A vállalathoz tartozik a Mandiner és a The European Conservativel című angol nyelvű lap.
A Kármánhoz kerülő csomag komoly értékű, ugyanis az MCC-nek 10 százaléknyi Mol- és Richter-részesedése van. Előbbi után 241 milliárd forint osztalékot kapott idén az intézmény, utóbbi után viszont áprilisban elhalasztották az osztalékfizetést.
A rendelettervezet szerint más miniszterekhez is kerülnének cégek. Lázár János volt birodalma, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Bóna Szabolcs agrárminiszterhez, a júniusig Demeter Szilárd által vezetett Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, a Palkovics László ügyvezetésével elhíresült Autóipari Próbapálya Zala Kft. pedig Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerülne.
A cégeket azután osztják el, hogy a kormány megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, vagyis a kekvákat. Az Állami Számvevőszék kimutatása szerint az elmúlt években legalább 3000 milliárd forint közvagyon került az alapítványokhoz. A megszűnő kekvák gazdálkodásáról ebben a cikkben írtunk bővebben.
Csak ki kell mondani, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény hatályát veszti, és minden vagyon visszaszáll az államra.
Erdős Balázst, a Petőfi Média ügyvezetőjét azonnali hatállyal nevezték ki a szervezet nyilvánosságra került belső tájékoztatása szerint.
Az MCC Média Holding Zrt.-nek egy leányvállalata is van, a Mandinert tulajdonló Mandiner Novum Zrt.
A kekvák voltak a NER vagyonjuttatásainak fő kedvezményezettjei, jóvoltukból egy sor NER-es szereplő, így Balásy Gyula, Sárhegyi Zoltán, Tiborcz István vagy Garancsi István cége lehetett egy kicsit (vagy nagyon) még gazdagabb. Megkérdeztük tőlük, hogy kikkel szerződtek, mennyit kerestek a vezetők és kuratóriumi tagok, hányan dolgoztak.