Kármán Andráshoz kerülhet a Mandiner kiadója és az MCC Mol- és Richter-részvénycsomagja is

gazdaság

A Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével állami tulajdonba kerülő részesedések tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről szóló pénzügyminiszteri rendelet módosítását.

A rendelettervezet szerint Kármán András pénzügyminiszterhez kerülnének a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Mol- és Richter Gedeon-részvényei, valamint a könyvkiadással foglalkozó MCC Press Kft. és az MCC Liber Invest Kft. is. Utóbbi cégen keresztül tulajdonolta az MCC a médiaportfóliót kezelő MCC Média Holding Zrt.-t. A vállalathoz tartozik a Mandiner és a The European Conservativel című angol nyelvű lap.

A Kármánhoz kerülő csomag komoly értékű, ugyanis az MCC-nek 10 százaléknyi Mol- és Richter-részesedése van. Előbbi után 241 milliárd forint osztalékot kapott idén az intézmény, utóbbi után viszont áprilisban elhalasztották az osztalékfizetést.

Kármán András
Fotó: Németh Dániel/444

A rendelettervezet szerint más miniszterekhez is kerülnének cégek. Lázár János volt birodalma, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Bóna Szabolcs agrárminiszterhez, a júniusig Demeter Szilárd által vezetett Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, a Palkovics László ügyvezetésével elhíresült Autóipari Próbapálya Zala Kft. pedig Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterhez kerülne.

A cégeket azután osztják el, hogy a kormány megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, vagyis a kekvákat. Az Állami Számvevőszék kimutatása szerint az elmúlt években legalább 3000 milliárd forint közvagyon került az alapítványokhoz. A megszűnő kekvák gazdálkodásáról ebben a cikkben írtunk bővebben.

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