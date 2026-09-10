Gajdos László szeretné, ha „szilveszterkor nem lenne tűzijáték, vagy ami még értelmetlenebb, petárdázás”

Itt az idő: felejtsük el örökre az augusztus 20-ai tűzijátékot! – írtuk a kormányváltás után, de bőven az augusztus 20-i tűzijáték előtt. Kérésünk ugyan nem talált meghallgatásra, de legalább olcsóbb és rövidebb lett, na meg mutyigyanús.

„Szinte az összes állatnak jobb hallása van, mint az embernek, ezért a tűzijáték nekik egy kínzás. Ezzel az üggyel szeretnénk foglalkozni, de azt nem tudom Önnek megígérni, hogy azonnal be tudjuk majd tiltani a tűzijátékot a legnagyobb nemzeti ünnepünkről” – írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter egy több mint 270 ezer aláírással megtámogatott online petícióra adott válaszában.

Az aHang petíciója azt szeretné elérni, hogy az új kormány a méregdrága és környezetszennyező tűzijáték helyett alternatív megoldást találjon augusztus 20. méltó megünneplésére.

Gajdos szeretné, ha szilveszterkor nem lenne tűzijáték, vagy az általa még annál is értelmetlenebbnek tartott petárdázás. „A szilveszter egy több órán keresztül tartó kínszenvedés a legtöbb állatnak és nagyon örülök amikor meglátom azokat a híreket, hogy különböző városok helyi rendeletekkel korlátozzák a szilveszteri petárdázásokat” – írta.

Vörösmarty tér 2022-ről 23-ra fordulva Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A miniszter, a Nyíregyházi Állatkert volt igazgatója szerint országosan is ez a gyakorlat lenne az üdvözítő. Ha ez megtörténne, „akkor az évi egy nemzeti ünneppel én ki lennék békülve, pláne úgy, hogy a durranások már csak néhány percig tartanak, és az élményt egyre inkább a drón és fényshow veszi át”.