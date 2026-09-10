Orosz drónok miatt nem szállhatott fel Zelenszkij gépe Kisinyovban, de úgy tűnik, arról szó sem volt, hogy magát az elnököt akarták volna levadászni

Késéssel indult Volodimir Zelenszkij gépe Kisinyovból Oslóba, mivel orosz drónok jelentek meg az ország légterében, írja a Reuters egy moldovai tisztségviselőre hivatkozva. Az elnök gépe csak azután kapott felszállási engedélyt, hogy megállapították: az egyik drón lezuhant Moldova területén, míg a másik Románia irányában elhagyta a légteret.

Moldova légterét a szóban forgó időszakban teljes egészében lezárták, emiatt összességében három járat indulása, illetve négy érkezése késett.

Korábban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint egy orosz drón kis híján eltalálta Zelenszkij gépét Moldova fölött. Erről beszélt Jonas Gahr Stoere norvég miniszterelnök is, aki találkozott az ukrán elnökkel Oslóban, Harald király temetése előtt.

Volodimir Zelenszkij kisétál a gépéből a svédországi Uppsalában, 2026. május 28-án Fotó: CHRISTINE OLSSON/TT/AFP

Ukrán lapok ennek kapcsán arról írtak, az időzítés alapján elképzelhető, hogy merényletkísérlet történhetett. Az újabb részletek alapján valószínű, hogy ilyesmiről nem volt szó, annál inkább, hogy az AFP kérdésére az ukrán elnöki hivatal magát megnevezni nem kívánó tisztségviselője is túlzásnak titulálta a Stoere-verziót.

Maia Sandu moldovai államfő mindenesetre elítélte a drónbehatolásokat, amelyeket „az emberek életére leselkedő súlyos fenyegetésnek” nevezett. Sandu arról a támadásról is beszélt, melynek során az orosz erők lőtték a Tudora–Sztarokozacse moldovai–ukrajnai határátkelőt. Kisinyov ehatározottan visszautasította az orosz állítást, amely szerint az átkelőn keresztül fegyverszállítás zajlik. A moldovaiak közölték, Ukrajnába egyáltalán nem érkeznek katonai eszközök az országuk közreműködésével.