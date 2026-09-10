Szijjártóék négy év alatt majdnem ezer esetben döntöttek kijelöléssel arról, ki menjen külszolgálatra

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  • Szijjártó Péter nem szerette a karrierdiplomatákat. Ennek megfelelően a klasszikus, politikai bekötés nélküli karrierdiplomaták fokozatosan ellehetetlenültek Szijjártó külügyminisztersége alatt. 2014 és 2026 között a minisztériumi állomány körülbelül 75 százaléka lecserélődött.
  • Számos jel utal arra, hogy Szijjártó a személyzeti politikát a Fideszen belüli pozícióinak erősítésére használta.
  • Hasonlóan járt el a külszolgálati helyek esetében: az utóbbi években bevett gyakorlattá vált, hogy bár pályázati úton meghirdettek az egyes diplomáciai üresedéseket, az eredménynél a „kijelölés" szó szerepelt. 2022 és 2026 között 919 esetben döntöttek a pályázat helyett kijelöléssel.

Karrierdiplomaták, futsalosok, nepobabyk

Forrásaink szerint Szijjártó több alkalommal is beszélt arról, hogy az ő minisztériumában nem lesznek karrierdiplomaták, azaz olyan szakemberek, akik nem politikai kinevezettként, hanem kifejezetten erre a pályára készülve, szakképzettséget szerezve és a ranglétrát végigjárva dolgoznak a külügyminisztériumban.

A külügyes közvélekedés egy része szerint Szijjártó már csak azért sem kedvelte a karrierdiplomatákat, mert ő maga sosem volt diplomata, a miniszteri székbe a Fidelitason, miniszterelnöki szóvivői és egy államtitkári poszt után vezetett az útja. A klasszikus diplomáciai munkára külügyes beosztottjai szerint inkább úgy tekintett, hogy azt majd ő maga egyedül megoldja. A közösségi médiás kommunikációja is látványosan azt mutatta, hogy a volt miniszter inkább a külgazdasági ügyeket kedvelte, a néha még a minisztertársak számára is meglepő gyárbejelentések mellett a munkavédelmi sisakos szalagátvágásokat élte igazán, sokkal inkább, mint a klasszikus diplomáciai tárgyalásokat. Ő maga is úgy tartotta, hogy „a magyar külpolitikának az ország külgazdasági érdekeit kell szolgálnia”, sőt a külpolitika feladata vállalati szinten is érvényesíteni a külgazdasági érdeket.

Szijjártó külgazdászkodik
Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A klasszikus diplomáciai munka háttérbe szorulásához külügyminiszteri ténykedésének végére a sajátos sértődött kiskakas stílusú kommunikációja mellett hozzájárulhatott az is, hogy (természetesen az orosz partnereit kivéve) kis túlzással már csak afrikai országok minisztereivel, helyetteseivel posztolt a Facebookra tárgyalt, a nagyobb uniós országok külügyminiszterei nem álltak sorban az ajtaja előtt, hogy találkozhassanak vele.

Egyedül azonban még a világ sokszori körberepülésével sem lehetséges külpolitikát csinálni, így külügyi apparátusra továbbra is szükség volt, de legendák szólnak arról, hogy a Szijjártó-éra alatt a karrierdiplomaták élete mennyire ellehetetlenült, aminek a következtében 2014 és 2026 között a minisztériumi állomány körülbelül 75 százaléka lecserélődött.Számos jel utal arra, hogy Szijjártó a személyzeti politikát a Fideszen belüli pozícióinak erősítésére használta. A futsalos csapattársak és random sportolók mellett megjelentek a Fidelitashoz vagy a közpénzmilliárdokkal kitömött MCC-hez kötődő fiatalok, a NER-es vállalkozók és fideszes politikusok gyerekei is a külügyminisztériumban, az ő felvételük kapcsán forrásaink szerint „nemes egyszerűséggel jött a telefon, hogy fel kell venni”.

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POLITIKA futsal külügyminisztérium fidesz karrierdiplomaták pályázatok nagykövetek Szijjártó Péter orbán viktor
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