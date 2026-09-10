Szijjártóék négy év alatt majdnem ezer esetben döntöttek kijelöléssel arról, ki menjen külszolgálatra

Forrásaink szerint Szijjártó több alkalommal is beszélt arról, hogy az ő minisztériumában nem lesznek karrierdiplomaták, azaz olyan szakemberek, akik nem politikai kinevezettként, hanem kifejezetten erre a pályára készülve, szakképzettséget szerezve és a ranglétrát végigjárva dolgoznak a külügyminisztériumban.
A külügyes közvélekedés egy része szerint Szijjártó már csak azért sem kedvelte a karrierdiplomatákat, mert ő maga sosem volt diplomata, a miniszteri székbe a Fidelitason, miniszterelnöki szóvivői és egy államtitkári poszt után vezetett az útja. A klasszikus diplomáciai munkára külügyes beosztottjai szerint inkább úgy tekintett, hogy azt majd ő maga egyedül megoldja. A közösségi médiás kommunikációja is látványosan azt mutatta, hogy a volt miniszter inkább a külgazdasági ügyeket kedvelte, a néha még a minisztertársak számára is meglepő gyárbejelentések mellett a munkavédelmi sisakos szalagátvágásokat élte igazán, sokkal inkább, mint a klasszikus diplomáciai tárgyalásokat. Ő maga is úgy tartotta, hogy „a magyar külpolitikának az ország külgazdasági érdekeit kell szolgálnia”, sőt a külpolitika feladata vállalati szinten is érvényesíteni a külgazdasági érdeket.
A klasszikus diplomáciai munka háttérbe szorulásához külügyminiszteri ténykedésének végére a sajátos sértődött kiskakas stílusú kommunikációja mellett hozzájárulhatott az is, hogy (természetesen az orosz partnereit kivéve) kis túlzással már csak afrikai országok minisztereivel, helyetteseivel
posztolt a Facebookra tárgyalt, a nagyobb uniós országok külügyminiszterei nem álltak sorban az ajtaja előtt, hogy találkozhassanak vele.
Egyedül azonban még a világ sokszori körberepülésével sem lehetséges külpolitikát csinálni, így külügyi apparátusra továbbra is szükség volt, de legendák szólnak arról, hogy a Szijjártó-éra alatt a karrierdiplomaták élete mennyire ellehetetlenült, aminek a következtében 2014 és 2026 között a minisztériumi állomány körülbelül 75 százaléka lecserélődött.Számos jel utal arra, hogy Szijjártó a személyzeti politikát a Fideszen belüli pozícióinak erősítésére használta. A futsalos csapattársak és random sportolók mellett megjelentek a Fidelitashoz vagy a közpénzmilliárdokkal kitömött MCC-hez kötődő fiatalok, a NER-es vállalkozók és fideszes politikusok gyerekei is a külügyminisztériumban, az ő felvételük kapcsán forrásaink szerint „nemes egyszerűséggel jött a telefon, hogy fel kell venni”.
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