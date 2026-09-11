Az ügyészség kihallgatta Nagygyörgy Tibort a Biggeorge egyik óbudai beruházásával kapcsolatban

A Központi Nyomozó Főügyészség kihallgatta Nagygyörgy Tibort, a Biggeorge egyik óbudai beruházásával kapcsolatban – tudta meg a HVG, aminek ezt Nagygyörgy Tibor ügyvédje is megerősítette. A lap megkeresésére írásban nyilatkozott, eszerint a cég egyik óbudai beruházásával kapcsolatban hallgatták ki.

„Az ügyészség által közölt gyanúsítás minden valóságalapot nélkülöz, Nagygyörgy Tibor a gyanúsítással szemben panasszal élt, az abban foglaltakat az ügyészségen tett vallomásában határozottan cáfolta” – írja az ügyvéd. Nagygyörgy Tibor szabadlábon védekezik és teljeskörűen ellátja cégvezetői feladatait.

Nagygyörgy Tibor 2025 végén a Lakásvásár című műsorban Fotó: Borsi László/Youtube

Az a közleményből nem derült ki, hogy a tavaly megszavazott, a Harisnyagyár területén felépítendő, 1400 lakásból álló lakóparkkal kapcsolatban zajlott-e a kihallgatás.

Az óbudai korrupciós ügyben a héten kihallgatták Veres Tibort is, aki a Forbes tavalyi listája szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyar.