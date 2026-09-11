Az ukrán erők csapást mértek Oroszországban a szaratovi olajfinomítóra

Csapást mértek az ukrán erők Oroszországban a szaratovi olajfinomítóra péntekre virradóra – közölte az ukrán vezérkar. A közlemény szerint a létesítmény területén tüzeket észleltek. A szaratovi olajfinomító évi kb. 7 millió tonna kőolaj feldolgozására képes, és benzint, dízelüzemanyagot meg egyéb kőolajtermékeket állít elő. Az üzem részt vesz az orosz fegyveres erők üzemanyaggal és kenőanyagokkal való ellátásában.

Az orosz Ozon e-kereskedelmi vállalat és online piactér megerősítette, hogy péntekre virradóra drónok támadták meg a szaratovi logisztikai központját is. A vállalat közölte, hogy Szaratovban és a régióban felfüggesztették a vásárlók rendeléseinek és az eladók áruinak átvételét. Az Ukrinform felidézte, hogy az Ozon 2024 végén jelentette be a szaratovi új logisztikai komplexum első ütemének elindítását. Akkor azt írta, a létesítmény teljes alapterülete meghaladja majd a 100 ezer négyzetmétert, és több mint 30 millió terméknek adhat helyet, naponta pedig akár 900 ezer megrendelést is feldolgozhat.

Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Volodimir Zelenszkij a Facebookon azt írta (videofelvétellel illusztrálva), hogy:

„Jó eredményeket értünk el az orosz háborús potenciál csökkentését célzó nagy hatótávolságú csapásainkkal. A szaratovi és a volgográdi régióban egy üzemet és egy olajipari létesítményt ért találat. A Fekete-tengeren is vannak eredmények. Ukrán nagy hatótávolságú szankciókat alkalmaztunk a Dagesztánban, Udmurtiában, valamint a Tula, Nyizsnyij Novgorod, Perm és Szamara térségében lévő célpontok ellen is.”

Az ukrán elnök köszönetet mondott mindenkinek, aki Ukrajna erejét növeli annak érdekében, hogy Oroszországban ne maradjanak biztonságos helyek mindazok számára és mindazon létesítmények számára, amelyek a háborút támogatják. (MTI)