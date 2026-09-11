Elfogták, szabadon engedték, újra elfogták és kiadták az amerikaiaknak a Budapesten bujkáló férfit

Tavaly tavasszal az FBI kérésére a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda már elfogta azt a magyar–amerikai állampolgárt, aki a gyanú szerint 16 rendbeli szexuális erőszakot követett el Illinois államban.

A körözés alatt álló 59 éves G. F. nevet változtatott és Magyarországra szökött. Ezt az FBI 2025. májusban jelezte a magyar rendőröknek. Akkor el is fogták a férfit egy IX. kerületi lakásban. Kiadatási letartóztatásba került, de idén tavasszal az első fokon eljáró bíróság szabadon engedte. Ezen változtatott a másodfokú bíróság, amelyik ismét elrendelte az elfogását. Augusztus 14-én a kelenföldi pályaudvaron fogták el, újra kiadatási letartóztatásba került, ennek eredménye pedig az lett, hogy ki is adták az Egyesült Államoknak.

A férfit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren adták át az FBI-nak. (police.hu)