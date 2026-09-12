Megint drón csapódott be Romániában

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Lezuhant egy drón szombaton Románia északkeleti részén, a Suceava megyei Botosenita Mare település térségében, sérültek nincsenek – közölte a román védelmi minisztérium. A közlemény szerint a pilóta nélküli szerkezet egy kukoricásban ért földet. A becsapódás helyén egy méter átmérőjű és 30 centiméter mély kráter, továbbá kisebb tűz keletkezett. A becsapódás után az alábbi felvétel készült a helyszínen.

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A román védelmi minisztérium közlése szerint Ukrajna és Moldova légi műveleti központja szombaton értesítette a román felet, hogy egy drón átrepült a két ország légterén, és Románia északkeleti térsége felé tart. Azt még nem erősítették meg, hogy orosz drónról lenne szó.

A román hatóságok a becsapódás előtt helyi idő szerint 16 óra 20 perckor telefonos riasztást adtak ki, miután bejelentés érkezett, hogy a Suceavával szomszédos Botosani megyében láttak egy drónt Stiubieni település felett repülni. A borceai 86-os légibázisról felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe a légtér megfigyelésére.

Az Agerpres jelentése szerint a Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) eközben közölte, hogy a 112-es segélyhívó számra bejelentés érkezett, miszerint egy azonosítatlan tárgy zuhant le a megyében, Botosenita Mare település közelében. A helyszínt lezárták, a katonai tűzoltók és a belügyminisztérium egyéb egységei átkutatják a térséget. A vizsgálatot a suceavai regionális ügyészség irányítja.

Az elmúlt hónapokban egyre sűrűbben csapódnak be drónok Románia területén a szomszédban zajló orosz-ukrán háború miatt. Néhány példa: áprilisban egy román település lakóövezetébe zuhant egy, ezért több mint kétszáz embert evakuáltak. Májusban egy lakóházba csapódott egy orosz drón, két ember megsérült. Augusztusban megsemmisítettek kettőt egy fekete-tengeri gázmező közelében, néhány nappal később pedig lelőttek egy orosz harci drónt az ország légterében. (MTI)

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