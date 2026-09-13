40 fős magyar csoportot kellett evakuálni a Horvátországban pusztító erdőtűz miatt

Horvát tűzoltók dolgoznak egy bozóttűz oltásán a Brac szigetén található Milna közelében, Horvátországban, 2026. szeptember 12-én.

Fotó: Pixsell/Ivo Cagalj/PIXSELL/Sipa USA via Reuters Connect

Már mintegy 700 embert evakuáltak a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek szombatról vasárnapra virradó éjszaka.

A Telex megkeresésére a magyar Külügyminisztérium azt közölte, hogy

„a tűzesettel összefüggésben a konzuli szolgálat felé 1 telefonos megkeresés érkezett egy 40 fős magyar csoporttól, akiket szombaton éjfél körül Milnából evakuálták. Beszámolójuk szerint biztonságban vannak, a központban megfelelő ellátás biztosított. A hazatéréshez konzuli segítséget nem kértek.”

A térségben konzuli védelemre egyetlen család regisztrált, velük felvették a konzulok a kapcsolatot, de mivel nem a tűzzel közvetlenül érintett térségben szálltak meg, így őket nem kellett evakuálni.

„Magyar állampolgár sérültekről nincs tudomásunk. Magyar állampolgár részéről konzuljainkhoz új hívás kb. 9:00 óta nem érkezett.”

A konzulok a helyi hatóságoktól azt az információt kapták, hogy a befogadó központban tartózkodók visszatérhetnek Milnába, az útlezárást a település felé már feloldották, de a távolabbi Duboka kikötő felé továbbra is vannak lezárások. A fejleményeket a konzulok figyelemmel kísérik.

Idén augusztusban Horvátországban súlyos erdőtüzek pusztítottak, különösen Dalmácia térségében és a szigeteken. A hónap közepén a Brac szigetével szemközt fekvő Omisban és a kisváros környéki, a nyári szezonban turizmusból élő falvakban ütött ki tűz, akkor magyar turisták számoltak be nekünk a pokoli éjszakáról. A tűz mintegy ezer hektáron égett, lakóépületeket és járműveket is megrongált. Egy ember meghalt, több mint negyvenen megsérültek, és több ezer embert kellett ideiglenesen biztonságos helyre menekíteni. Pár nappal később négy embert vettek őrizetbe, mert szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára (Zadar) térségében, majd még három kanadai állampolgárt, akik meggyújtották a száraz aljnövényzetet Sibenik-Knin megye Drnis nevű települése közelében.