A BKK vezérigazgatója szerint 100 milliárd forintra lenne szükségük, hogy kikerüljenek a követelésértékesítési spirálból

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) nemrég kinevezett vezérigazgatója arról beszélt a Magyar Hangnak, hogy a közlekedési vállalatnak körülbelül 100 milliárd forintra lenne szüksége ahhoz, hogy kikerüljön a követelésértékesítési spirálból.

„Mert hiába fizetünk vissza mindig mindent a törvényeknek megfelelően december 31-ig és állunk papíron nullán, ha a valóságban egyre nagyobb hólabdát görgetünk magunk előtt.”

Bodor beszélt a 3-as metró újpesti meghosszabbításáról is. Azt mondta, legkésőbb 2027 végén át kell adni a munkaterületet a kivitelezőnek, 2028 elején pedig el kell kezdődnie a fizikai munkálatoknak. A 2030-as befejezési határidő szerinte akkor tartható, ha minden szereplő minden döntést időben meghoz, de még ebben az esetben is szükség lesz beruházásgyorsító technikákra.

Szóba került a nyáron látványosan romló budapesti közbiztonsági helyzet is. Bodor azt mondta, alapvetően a drog- és szociális válság tüneteit látjuk a fővárosban, amiket próbálnak enyhíteni, de az alapprobléma megoldása nem a BKK hatásköre.