Drasztikusan korlátozná az EU a 15 éven aluliak hozzáférését a közösségi médiához

Az Európai Bizottság szigorú törvénytervezet bemutatására készül, amellyel komolyan korlátoznák a 15 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához – értesült a Politico. A laphoz eljutott dokumentumok, illetve forrásaik elmondása szerint a Bizottság csütörtökön tervezi bemutatni az EU KIDS-törvényt. Ha érvénybe lép, ez a közösségi médiafelületeket és AI-eszközöket üzemeltető vállalatokat is arra fogja kötelezni, hogy a törvénnyel összhangban tegyék biztonságosabbá termékeiket.

A lap szerint ezek lehetnek a törvényjavaslat legfontosabb pontjai:

Az EU KIDS két, különböző módokon korlátozott fiókkategóriát hozna létre a kiskorúak számára a közösségi médiában. Az egyiket a 13 éven aluliak, a másikat a 13 és 15 év közöttiek használhatnák.

A 13 éven aluliak fiókjaira értelemszerűen a legszigorúbb korlátozások vonatkoznának: ezeket csak szüleik segítségével tudnák létrehozni, akik szabadon hozzá is férhetnének ahhoz. Emellett az ebben elérhető szolgáltatásoknak szigorú biztonsági ellenőrzésen kellene átmenniük.

A 13 és 15 közöttiek fiókjaiba szintén belenyúlhatnának a szülők, azonban nem olyan teljes körűen, mint a fiatalabbakéiba. Ezen fiókok dizájnja korlátozná az idegenekkel való kapcsolatfelvételt, valamint a képernyőidőt is. 15 év felett pedig már önállóan is nyithatnának fiókokat a fiatalkorúak.

A törvénytervezet emellett azt is elvárná a techcégektől, hogy érdemben ellenőrizze a felhasználók korát a fiókok nyitásakor.

Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

A fél EU ezzel nyaggatja Von der Leyent

Az elmúlt időszakban a Bizottságra, valamint Ursula von der Leyen elnökre számos egészségügyi szakértő, politikus, illetve szülői egyesület helyezett nyomást, hogy végre átfogóan szankcionálják a fiatalkorúak közösségi médiahasználatát.

Emmanuel Macron francia elnök különösen határozottan lobbizott az ügyben, közben pedig számos ország, köztük Ausztria, Dánia, Görögország és Spanyolország is saját jogalkotásba kezdett a gyerekek közösségi médiás biztonsága érdekében – ezekről a kezdeményezésekről itt számoltunk be részletesebben. Korábban egy egészségügyi és technológiai szakértőkből álló, Von der Leyen által összehívott tanácsadói testület is hasonló lépéseket sürgetett.

A Politico szerint az várható, hogy a Bizottság elnöke szerdán, az Európai Unió helyzetéről szóló éves értékelőbeszéde során is szóba hozza majd az EU KIDS-t, a törvényjavaslat hivatalos prezentációja pedig csütörtökön lesz. Ezután jöhet az egyeztetés a tagállamokkal és az EP képviselőivel.