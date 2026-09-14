Drasztikusan korlátozná az EU a 15 éven aluliak hozzáférését a közösségi médiához

Az Európai Bizottság szigorú törvénytervezet bemutatására készül, amellyel komolyan korlátoznák a 15 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához – értesült a Politico. A laphoz eljutott dokumentumok, illetve forrásaik elmondása szerint a Bizottság csütörtökön tervezi bemutatni az EU KIDS-törvényt. Ha érvénybe lép, ez a közösségi médiafelületeket és AI-eszközöket üzemeltető vállalatokat is arra fogja kötelezni, hogy a törvénnyel összhangban tegyék biztonságosabbá termékeiket.
A lap szerint ezek lehetnek a törvényjavaslat legfontosabb pontjai:
Az elmúlt időszakban a Bizottságra, valamint Ursula von der Leyen elnökre számos egészségügyi szakértő, politikus, illetve szülői egyesület helyezett nyomást, hogy végre átfogóan szankcionálják a fiatalkorúak közösségi médiahasználatát.
Emmanuel Macron francia elnök különösen határozottan lobbizott az ügyben, közben pedig számos ország, köztük Ausztria, Dánia, Görögország és Spanyolország is saját jogalkotásba kezdett a gyerekek közösségi médiás biztonsága érdekében – ezekről a kezdeményezésekről itt számoltunk be részletesebben. Korábban egy egészségügyi és technológiai szakértőkből álló, Von der Leyen által összehívott tanácsadói testület is hasonló lépéseket sürgetett.
A Politico szerint az várható, hogy a Bizottság elnöke szerdán, az Európai Unió helyzetéről szóló éves értékelőbeszéde során is szóba hozza majd az EU KIDS-t, a törvényjavaslat hivatalos prezentációja pedig csütörtökön lesz. Ezután jöhet az egyeztetés a tagállamokkal és az EP képviselőivel.
„A közösségi médiában való részvétel alsó korhatáráról szóló vitát nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni” – mondta.
A már meglévő felhasználóknak négy hónapja lesz majd az életkoruk igazolására, akik 15 évnél fiatalabbak, azoknak a fiókját le fogják tiltani.