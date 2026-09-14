A parlamenti bizottság a Tisza-frakció jelöltjeinek alkotmánybíróvá választását támogatta

Meghallgatta a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága a Tisza Párt és a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltjeit. A bizottság a Tisza-frakció jelöltjeit támogatta. Ez azt jelenti, hogy Ligeti Miklós, Chronowski Nóra, Kovács András György, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt alkotmánybíróvá választásáról dönthetnek majd a keddi plenáris ülésen.

Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója meghallgatásán arról beszélt, hogy jelenleg egy „foglyul ejtett Alkotmánybírósággal” állnak szemben, ami sok esetben nem jogállami irányban, gyenge érvanyaggal, nem az elesettek oldalán állva működött. Ezért vissza kell adni a testület méltóságát. Szerinte ebben a munkában segíteni tudna, mivel az elmúlt 14 évben tapasztalatot szerzett abban, milyen, amikor a hatalom nem tartja tiszteletben a jogszabályokat.

Ligeti Miklós Fotó: Bankó Gábor/444

Chronowski Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora az alkotmányosság legfőbb értékének a demokratikus jogállamot és az emberi méltóságot nevezte. Azt mondta, fontosnak tartja az egyének, kisebbségek, sérülékeny csoportok védelmét és az alkotmányjogi panaszok kivizsgálását. A testületet egy vitatkozó, érvelő közösségként képzeli el, ehhez azonban szerinte a testület szakmai legitimációjának erősödésére van szükség.

Kovács András György, a Kúria tanácsvezető bírája arról beszélt a meghallgatásán, hogy egy bíró számára nincs felemelőbb és megtisztelőbb feladat annál, mint hogy a Sólyom László rendszerváltó Alkotmánybírósága által megteremtett magyar alkotmányosság joggyakorlatát újraélesztheti. Azt mondta, az Alkotmánybíróság a joggyakorlatot továbbfejlesztheti annak érdekében, hogy egy hosszú távon is működő, konszolidált, demokratikus jogállam legyen Magyarországon.

Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője azt mondta, az Alkotmánybíróság iránti bizalom visszaállításában a hiteles és független tagokat tartja a legfontosabbnak. Szerinte megalapozott bírói döntés csak valódi szakmai vitában alakulhat ki, ugyanakkor a döntések során fontos egy-egy ügy körülményeinek, összefüggésinek ismeretét, és a döntések következményeinek mérlegelését.

Szomora Zsolt büntetőjogász, a Szegedi Egyetem professzora azt mondta, a hatalmi ágak megosztását nem szembeállításként, hanem az alkotmányos párbeszéd tereként kell megközelíteni. Ez alapvetés a többszintű európai alkotmányos gondolatban, és alapvetés kell, hogy legyen a belső alkotmányos megközelítésben is. Emellett fontosnak nevezte, hogy szakjogászok is legyenek az Alkotmánybíróság tagjai között.

A Tisza Párt a múlt héten jelentette be az alkotmánybíró-jelöltjeit, akikről ebben a cikkben írtunk bővebben. (via MTI)