A rendőrség megerősítette, hogy egy volt államtitkárt gyanúsítanak

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói 2026. szeptember 15-én hivatalos személy által elkövetett személyes adattal visszaélés megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy korábbi államtitkárt” – közölte a BRFK sajtóosztálya a Telex megkeresésére, miután az RTL kedden arról számolt be, hogy személyes adattal való visszaéléssel gyanúsítják az előző kormány egyik közigazgatási államtitkárát, akit ki is hallgatott a rendőrség.

Az RTL kedd este azt írta, Pilz Tamás a nyomozók szerint a Tuzson Bence vezette Igazságügyi Minisztérium államtitkáraként jóváhagyta olyan dolgozók kirúgását, akik letöltötték a Tisza Világ applikációt. A Tisza párt által fejlesztett mobilalkalmazásból 2025 őszén 200 ezer felhasználó adatai szivárogtak ki. Ezután indult büntetőügy személyes és különleges adatok nyilvánosságra hozatala miatt.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság idén májusban 50 milliós bírságot szabott ki a Mediaworksre, mert az Origo, a Magyar Nemzet és a Ripost is linkelte 2025. november 7-i cikkeiben azt az interaktív térképet, amelyen ismeretlenek közzétették azoknak a személyes adatait, akik letöltötték a Tisza Párt Tisza Világ nevű alkalmazását.