Az ellenzék eltiltása után Putyin azt szeretné, ha magas lenne a részvétel a választásokon

Miután Oroszországban a háborúellenes ellenzék nagy részét eltiltották az indulástól, Vlagyimir Putyin arra biztatta a választópolgárokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az alsóházi választáson, amit szeptember 18-20. között tartanak. Az orosz vezető szerint a választáson való részvétel az ország győzelméhez való közös hozzájárulás lesz minden orosz számára. „Kérem Önöket, feltétlenül éljenek alkotmányos jogukkal, hozzanak átgondolt, felelősségteljes döntést, hogy a választások eredményei megerősítsék az orosz társadalom érettségét és kitartását” - mondta Putyin. Azt gondolja, hogy a magas részvétel megmutatja, „hogy harcosaink mögött milliók állnak, hogy összetartó nép vagyunk, akiket közös értékek, a történelmi emlékezet és a hazaszeretet egyesít. Hogy senkinek sem sikerül majd megosztani és megfélemlíteni minket, aláásni államiságunkat és társadalmi-politikai rendszerünket”.

Dmitrij Medvegyev, a kormányzó Egységes Oroszország párt elnöke a regionális szervezetek titkáraival tartott szerdai telekonferencián arról beszélt, hogy Oroszország először folytat parlamenti választási kampányt „harci cselekmények” idején, külföldi államok nyomása alatt. Közölte, hogy a kormánypárt győzelmére számít.

Az Állami Dumába 450 képviselőt választanak meg, fele-fele arányban pártlistáról és egyéni választókörzetben. Miután az ellenzéki liberális Jabloko párt szövetségi listáját törölték, a választólapon tíz párt maradt: Egységes Oroszország, Oroszország Liberális Demokrata Pártja, a Közvetlen Demokrácia Pártja, a Zöldek, az Igazságos Oroszország, a Rogyina, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja, a Nyugdíjasok Pártja, az Oroszpországi Kommunisták és az Új Emberek. (Moscow Times/MTI)