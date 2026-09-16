Lecserélték a MÁV igazgatóságát

Új igazgatósága és felügyelőbizottságot kapott a MÁV, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az igazgatóság új elnöke Tóth-Maros Dániel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lesz. A testület további tagja Csányi Eszter közgazdász a Pénzügyminisztérium képviseletében, a MÁV-nál és a Budapesti Közlekedési Központnál (BKK) is munkatapasztalattal rendelkező Édes Balázs közgazdász, Horváth Balázs közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője, valamint Németh Zoltán Ádám, a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője.

Vitézy már július közepén bejelentette a sorcserét, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György, valamint az új miniszter felmentette az igazgatóság elnökét, Lepsényi Istvánt és Parragh László igazgatósági tagot is.

Az új felügyelőbizottság elnöke Nagy Zoltán, a Pénzügyminisztérium volt közigazgatási államtitkára és az Állami Számvevőszék egykori igazgatója, aki tizenkét éven át vezette a Gazdasági Versenyhivatalt 2010 előtt. Tagnak választották Tímár András közgazdászt, aki több mint másfél évtizede foglalkozik állami és fővárosi közlekedési társaságok tulajdonosi felügyeletével, Ugron Istvánt informatikai és digitalizációs szakembert, aki nyolc éven át dolgozott a MÁV Szolgáltató Központnál, valamint Rafay Krisztinát gazdasági jogászt, a munkajog, az ingatlanjog és társasági jog szakértőjét. A munkavállalói oldalt továbbra is Meleg János és Halasi Zoltán képviseli.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak komoly szerepe lesz a vasúti és buszos közlekedés fejlesztésében.Szerinte olyan MÁV-csoportra van szükség, ami képes a tervezett fejlesztéseket végrehajtani, és közben a mindennapi szolgáltatás minőségét is javítani fogja. Az új vezetőség feladata, hogy ezeket a célokat támogassa és megvalósítsa.