Teljes sorcsere a MÁV vezetésében

„A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György”, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebook-oldalán.

Kedden felmentette az igazgatóság elnökét, Lepsényi Istvánt és Parragh László igazgatósági tagot is. Hozzátette: „A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése”.

Az új igazgatóság kinevezéséről rövidesen intézkednek.

Vitézy bejelentése nem sokkal azután jött, hogy Kármán András a Szerencsejáték Zrt. új vezetését bejelentette. Az új rendszer legfontosabb távozóit ebben a cikkben szedtük össze.