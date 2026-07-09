Ők a legfontosabb távozók eddig az új rendszerben

Magyar Péter nem sokat várva, már a választási győzelmi beszédében távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt és még 7 közjogi méltóságot.
Az államfőt és a 70 éves korhatár visszaállítása miatt Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét is leváltó alaptörvény-módosítást már betolta a csőbe Magyar Péter, és július elsején felmentették a Médiahatóság elnökét is.
A Magyar által a rendszer tartóoszlopainak nevezett további közjogi méltóságok közül nem tett eleget a kormányfő felszólításának
Van számos terület, ahol teljesen lecserélték a felső vezetést. Ilyen a négy nemzetbiztonsági szolgálat, leváltották az országos rendőrkapitányt, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját, a Készenléti Rendőrség parancsnokát, a büntetés-végrehajtás, illetve a katasztrófavédelem vezetőjét a honvédség vezérkari főnökét, az országos kórházi főigazgatót, az országos tisztifőorvost, a mentőszolgálat vezetőjét.
A sor hosszan folytatható, íme a lista a legfontosabb távozókról, akik között vannak néhányan, akik maguktól mondtak le, mentek nyugdíjba, de belevettük a médiát is, nemcsak azért, ami az elsötétített közmédiával történt, de kitértünk arra is, ahol a fideszes tulajdonosok döntöttek úgy, hogy leépítik a saját sajtójukat. De már az új vezetés váltotta le Orbán Viktor kedvenc lapjának éléről Orbán Viktor kedvenc újságíróját, vagyis az állami Nemzeti Sportot irányító Szöllősi Györgyöt.
Két különdíjas:
És miközben Magyar Péter Tisztítótűz műveletet hirdetett, Ruff Bálint pedig igyekszik politikai átvilágítással szűrni az embereket, már a harmadik olyan kinevezésnél (vagy nem leváltásnál) tart a Tisza-kormány, amelyet minimum furcsának tartanak olyanok, akik ezekkel a régi-új főnökökkel dolgoztak.
A lenti listában nincsenek benne értelemszerűen az Orbán-kormány miniszterei és az államtitkárok sem, akiket a kormány bukása sodort magával. Ott vannak a listán ugyanakkor a közigazgatási államtitkárok, az ugyanis nem feltétlenül politikai poszt. Mindenesetre mindegyik közigazgatási államtitkárt lecserélte az új kormány, ahogy a helyettes államtitkárok nagy részét is.
Ha van olyan távozó, aki nincs a listán, pedig fontos pozíciót töltött be, küldje el a megirom@444.hu-ra.
„A laptop, amit adtak, egy lassú szar”, több minisztérium még kong az ürességtől, de a Tisza-frakció kezd beleszokni a parlamenti munkába. Zajlanak a politikai átvilágítások, az államigazgatás felé még mindig érthetően nagy a bizalmatlanság, alig két hónappal ezelőtt ugyanis a Fidesz a teljes apparátust felhasználva, személyükben gyalázta azokat, akik most vezetőkké váltak.
Az új NAV-elnök miatt a korrupcióellenes kiállásáért évekkel ezelőtt meghurcolt Horváth András borult ki, az Iparművészeti Múzeum igazgatóján a saját beosztottjai, de a korábban az EU-s pénzeket felügyelő főember is maradhatott, pedig ellene még petíció is indult.
Több vezetőt azonnali hatállyal felmentettek. Szintén leállították a Kossuth Rádió adását is, helyette a Bartók Rádió adása hallható.