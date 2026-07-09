Ők a legfontosabb távozók eddig az új rendszerben

Magyar Péter nem sokat várva, már a választási győzelmi beszédében távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt és még 7 közjogi méltóságot.

Az államfőt és a 70 éves korhatár visszaállítása miatt Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét is leváltó alaptörvény-módosítást már betolta a csőbe Magyar Péter, és július elsején felmentették a Médiahatóság elnökét is.

A Magyar által a rendszer tartóoszlopainak nevezett további közjogi méltóságok közül nem tett eleget a kormányfő felszólításának

a Kúria elnöke

az Országos Bírói Hivatal elnöke

a legfőbb ügyész

az Állami Számvevőszék elnöke

és a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.

Van számos terület, ahol teljesen lecserélték a felső vezetést. Ilyen a négy nemzetbiztonsági szolgálat, leváltották az országos rendőrkapitányt, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatóját, a Készenléti Rendőrség parancsnokát, a büntetés-végrehajtás, illetve a katasztrófavédelem vezetőjét a honvédség vezérkari főnökét, az országos kórházi főigazgatót, az országos tisztifőorvost, a mentőszolgálat vezetőjét.

A sor hosszan folytatható, íme a lista a legfontosabb távozókról, akik között vannak néhányan, akik maguktól mondtak le, mentek nyugdíjba, de belevettük a médiát is, nemcsak azért, ami az elsötétített közmédiával történt, de kitértünk arra is, ahol a fideszes tulajdonosok döntöttek úgy, hogy leépítik a saját sajtójukat. De már az új vezetés váltotta le Orbán Viktor kedvenc lapjának éléről Orbán Viktor kedvenc újságíróját, vagyis az állami Nemzeti Sportot irányító Szöllősi Györgyöt.

Két különdíjas:

Havasi Bertalan, aki Orbán Viktor egykori sajtósaként Rogán Antal volt minisztériumának a tetőjén futott össze a sajtóbejárást tartó Magyar Péterrel, és rúgatta ki magát azonnal, de olyan sürgősséggel, hogy csak miatta jelent meg egy Magyar Közlöny egy szombati napon, benne egyetlen döntéssel, Havasi kirúgásával. Havasit ezután Orbán a Fidesz kommunikációs igazgatójává nevezte ki.

A Magyar Közlöny Havasi-különszáma, 2026. május 16-án.

Tóth Tamás Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány, aki már Pósfai Gábor nevezett ki június 10-i hatállyal, de a belügyminiszter bő egy hét után leváltotta a tiltakozások miatt.

És miközben Magyar Péter Tisztítótűz műveletet hirdetett, Ruff Bálint pedig igyekszik politikai átvilágítással szűrni az embereket, már a harmadik olyan kinevezésnél (vagy nem leváltásnál) tart a Tisza-kormány, amelyet minimum furcsának tartanak olyanok, akik ezekkel a régi-új főnökökkel dolgoztak.

A lenti listában nincsenek benne értelemszerűen az Orbán-kormány miniszterei és az államtitkárok sem, akiket a kormány bukása sodort magával. Ott vannak a listán ugyanakkor a közigazgatási államtitkárok, az ugyanis nem feltétlenül politikai poszt. Mindenesetre mindegyik közigazgatási államtitkárt lecserélte az új kormány, ahogy a helyettes államtitkárok nagy részét is.

Ha van olyan távozó, aki nincs a listán, pedig fontos pozíciót töltött be, küldje el a megirom@444.hu-ra.