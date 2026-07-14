Új elnököt neveztek ki a Szerencsejáték Zrt. élére, Polt Péter felesége lemondott igazgatósági tagságáról

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„A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választottam dr. Olajos Marcellt. Szintén az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán”, közölte Facebook-oldalán Kármán András pénzügyminiszter.

Egyúttal visszahívta az igazgatóságból dr. Rédey Krisztinát, dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, dr. Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát, az igazgatóság egy másik tagja, Polt Péter felesége, Poltné Palásthy Marianna Gabriella pedig lemondott a tagságáról, amit a pénzügyminiszter tudomásul vett. Ezek a változások mind július 15-től hatályosak.

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Kármán András június 30-án menesztette a Szerencsejáték éléről Guller Zoltánt, akit aztán pár nappal később Kapitány István a Magyar Turisztikai Ügynökség éléről is menesztett. Az állami lottótársaság leánycégein keresztül több kormányközeli és NER-cégnek is jelentős támogatásokat osztott ki az elmúlt évek során, köztük jelentős összeget kapott Szijjártó Péter volt külügyminiszter testvére vagy épp az Ismerős Arcok zenekar. Az áprilisi választás előtt 11 milliárd forintot szórtak szét, a kedvezményezettekről itt olvashatsz.

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