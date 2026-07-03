Egy héten belül kétszer is kirúgták Guller Zoltánt

gazdaság

Kedden a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjairól váltotta le Kármán András pénzügyminiszter Guller Zoltánt. Pénteken este Kapitány István gazdasági miniszter jelentette be Facebookon, hogy visszahívta a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél betöltött Igazgatóság elnöki, egyben tagi tisztségéből a NER prémium káderét.

Guller 2016 és 2022 között a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója volt, majd az igazgatóság elnöke lett. Ezt a posztját megtartotta akkor is, amikor 2025 márciusában kinevezték a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatójává.

A Magyar Turisztikai Ügynökségre hagyományosan Orbán Ráhel befolyási övezeteként tekintettek. 2018-ban Guller bevonta a miniszterelnök lányát az új országkép kidolgozásába. Vezetése alatt alaposan megszórták a NER-közeli vállalkozókat turisztikai támogatásokkal. Mint kiderült, 2020-ban az MTÜ titokban több száz millió forintot osztott ki egyedi támogatásként a Kisfaludy Program keretében, erről nem sokkal később Guller azt mondta egy interjúban, hogy a beérkező igényekről minden esetben szakmai grémium dönt. A 24.hu pereskedés után derítette ki, hogy valójában szakmai grémium sincs, csak egy döntéshozó, maga Guller Zoltán volt.

Guller Zoltán és Rogán Antal egy parlamenti meghallgatáson
Fotó: Németh Dániel/444

Guller Rogán Antal közelében még nagyobbra nőtt, Guller az MTÜ és a Szerencsejáték Zrt. mellett korábban a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. vezérigazgatója is volt, valamint az állami felvásárlások után a Vodafone és a Budapest Airport igazgatóságába is bekerült.

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