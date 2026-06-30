Eltávolították Guller Zoltánt a Szerencsejáték Zrt. éléről

„A mai nappal felmentettem a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját, Guller Zoltánt” - jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. A rövid közleményhez még annyit tett hozzá, hogy a Szerencsejáték Zrt. vezetését a helyettesítési rend szerint - átmenetileg - a gazdasági igazgató, Pozsgai Balázs Attila látja el.

Guller Zoltán és Rogán Antal Fotó: Németh Dániel/444

Guller Zoltán fontos fogaskereke volt a NER-nek, mielőtt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tavaly rábízta volna a szerencsejátékokból befolyó bevételek felügyeletét, a a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője volt, amire hagyományosan Orbán Ráhel befolyási övezeteként tekintettek. 2018-ban Guller bevonta a miniszterelnök lányát az új országkép kidolgozásába. Vezetése alatt alaposan megszórták a NER-közeli vállalkozókat turisztikai támogatásokkal.

Az elmúlt években az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. is gyakran működött kifizetőhelyként. Tavaly Orbán polgári körös alapítványa kapta onnan a legtöbb szponzorpénzt, de jutott Pataky Attilának és a parlamenti imacsoportnak is. A kampány alatt pedig az állami cég főleg a billegő, illetve erősen fideszesnek hitt körzetekben szervezett bulikat. A választások után hatósági vizsgálat indult a vállalatnál, miután négy játékban (Skandináv lottó, Hatoslottó, Joker és Ötöslottó) is telitalálat született, ráadásul az Ötöslottón a játék valaha volt legnagyobb főnyereményt vitték el.