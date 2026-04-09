Pont a kampányhajrában tart ingyenes bulit Pócs János körzetében a Szerencsejáték Zrt.

Az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. épp a kampányhajrára hirdetett ingyenes koncertsorozatot. A Telex összesítése szerint többségében az ország keleti részében és a nagyobb, megyei jogú városok mellett javarészt a billegő, illetve erősen fideszes körzetekben szerveztek ilyen rendezvényt. A bulisorozat épp a választások előtti szombaton ér véget.

A választásokig lesz Szerencsekoncert Szekszárdon, Kapuváron, Püspökladányban, Nyíregyházán, Esztergomban, Csornán, Zagyvarékason, Győrben, Szombathelyen, Szarvason, Máriapócson és Jászberényben is. A rendezvényeken a fideszes képviselők előszeretettel fényképezkednek az előadókkal, hiszen ingyen kampányzárónak is ideálisak. A pénteki jászberényi bulit Pócs János is örömmel hirdette meg az oldalán:

Fotó: Pócs János/Facebook
választás 2026 szórakozás szarvas szekszárd kapuvár szerencsejáték zrt komárom-02 győr 02 bekes-02 hajdu-05 kampányhajrá Szerencsekoncert püspökladány máriapócs jasz-01 szabolcs 06 jász 02 szabolcs 02 vas 01 csorna fideszes körzetek szombathely esztergom szabolcs 01 tolna-01 győr 03 telex jászberény pócs jános zagyvarékas győr választás 2026 nyíregyháza győr 01