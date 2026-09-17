Az Újpest FC elnöke a stadionépítésről: „Nekünk ez rengeteg pénzbe kerül, amit el tudunk költeni máshol is”

Eddig úgy tűnt, hogy az Újpest, ha törik, ha szakad, megépíti az új stadiont a Tungsram egykori Vákuumtechnikai Gépgyárának területén. Most úgy néz ki, fordulat állt be az ügyben.

Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke arról beszélt, hogy „olyan stadiont építeni, amit sem a kormányzat, sem pedig az önkormányzat nem támogat, nem éri meg”. A Nemzeti Sport tudósítása szerint a Brain Baron tartott pódiumbeszélgetésen elhangzott az is: „Ha a városfejlesztési koncepcióba belefér, akkor megcsináljuk ott, de ha nem fér bele, akkor nem. Nekünk ez rengeteg pénzbe kerül, amit el tudunk költeni máshol is.”

Az Újpest-Kertvárosba tervezett, nagy lakossági ellenállásba ütköző stadion jellemző példája volt annak, hogyan él vissza az Orbán-kormány azzal, hogy bármilyen, számára kedves beruházást kiemelt jelentőségűvé nyilváníthat. Kicsavarva ezzel minden lehetőséget a helyi közösség kezéből, hogy sorsát saját maga alakíthassa.

Itt állna a stadion

A telek ráadásul Hernádi Zsolt, a klubot tulajdonló Mol Rt. elnök-vezérigazgató érdekeltségében volt. Az ipari ingatlanokat gyorsan lebontották, majd az országgyűlési választás után az építtető fél évre szüneteltette a beruházást.

A terület és környezete, ahová a stadion épülne, az elmúlt évtizedek ipari tevékenysége miatt súlyosan szennyezett, ez már évek óta tudott volt. Ennek ellenére július 8-án megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Pest Vármegyei Kormányhivataltól. Ugyanez a hatóság néhány nappal később kiadott határozata ugyanakkor a szennyezés miatt teljes körű talajvíz-használati korlátozást rendelt el a környék számos ingatlanánál.

A Nemzeti Sport tudósítása szerint Ratatics némileg sértődötten reagált a lakossági ellenállásra: „Az, hogy ott már leállították a gyártást, és patkányok és rókák által rakott telepek voltak, az nem zavarta a szomszédokat. De az, ha mi oda egy rendezett körülmények között olyan stadiont akartunk csinálni, ahol minden második hét hétvégéjén három órán keresztül lesz zaj és fény, az probléma. Ezek mind olyan dolgok, amik közelről, a szomszéd szempontjából nézve zavaróak, de a 95 ezer újpestit megkérdezve ez inkább pozitív projekt.”