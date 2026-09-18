Az Integritás Hatóság elnöke nem szeretné, ha leváltanák

Ellenkérelmet nyújtott Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, mert szerinte „az elmozdításomat célzó kereset ellentétes Magyarország helyreállítási tervével és veszélyezteti az EU-források hazahozatalát”. A HVG megkeresésére azt mondta:
„Minden törvényes eszközt igénybe veszek, hogy a munkámat végezhessem, és hogy a hatóság jelentősen bővült feladatait zavartalanul elláthassa.”
Bíró az ellenkérelmet alperesként adta be, jogi válaszként arra a felperesi kérelemre, amelyet az IH-elnök elleni, júniusi vádemelés után Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke nyújtott be.
Biró Ferenc ellen a Központi Nyomozó Főügyészség emelt vádat június elején hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, ezután jelentette be Windisch László ÁSZ- elnök, hogy kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken. Méghozzá azért, mert Biró Ferencet – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolják, ezek pedig olyan bűncselekmények, amikkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja, hogy Biró továbbra is betölthesse a tisztséget.
Biró már az ÁSZ elnökének kezdeményezése után jelezte, hogy szerinte az ellene „politikai céllal indult büntetőeljárás” célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék. Sőt, Windisch kapcsán még azt is megjegyezte: „Meggyőződésem, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít.”
A vádirat szerint összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Elkajált 1,5 millió forint, „A halál utáni exisztencia és az integritás helyreállítása” előadás megtartására szerződtetett családi barát és összesen 100 millió forintos tanácsadói szerződés is van a listán.
Az ÁSZ szerint a Biró Ferenccel szembeni vádak olyan súlyúak, hogy az Integritás Hatóság elnöke nem maradhat a tisztségében.
Biró Ferenc Pál reagált arra, hogy az Állami Számvevőszék elnöke, Windisch László bejelentette, kezdeményezték az IH elnökének felmentését.