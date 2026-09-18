Az Integritás Hatóság elnöke nem szeretné, ha leváltanák

Ellenkérelmet nyújtott Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, mert szerinte „az elmozdításomat célzó kereset ellentétes Magyarország helyreállítási tervével és veszélyezteti az EU-források hazahozatalát”. A HVG megkeresésére azt mondta:

„Minden törvényes eszközt igénybe veszek, hogy a munkámat végezhessem, és hogy a hatóság jelentősen bővült feladatait zavartalanul elláthassa.”

Bíró az ellenkérelmet alperesként adta be, jogi válaszként arra a felperesi kérelemre, amelyet az IH-elnök elleni, júniusi vádemelés után Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke nyújtott be.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke 2025. januárban Fotó: Németh Dániel/444

Biró Ferenc ellen a Központi Nyomozó Főügyészség emelt vádat június elején hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, ezután jelentette be Windisch László ÁSZ- elnök, hogy kezdeményezte az Integritás Hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését a Fővárosi Törvényszéken. Méghozzá azért, mert Biró Ferencet – többek között – hivatali bűncselekmény (hivatali visszaélés), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (közokirat-hamisítás) elkövetésével vádolják, ezek pedig olyan bűncselekmények, amikkel kapcsolatos vád a vonatkozó jogszabályok alapján kizárja, hogy Biró továbbra is betölthesse a tisztséget.

Biró már az ÁSZ elnökének kezdeményezése után jelezte, hogy szerinte az ellene „politikai céllal indult büntetőeljárás” célja mindvégig az volt, hogy személyén keresztül a hatóság működését veszélyeztessék. Sőt, Windisch kapcsán még azt is megjegyezte: „Meggyőződésem, hogy a bukott hatalom egyik utolsó embere politikai küldetést teljesít.”