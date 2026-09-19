Fizikus, pénzügyes és civil közlekedési aktivista volt az új vasútügyi államtitkár

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Böde Csabát kérte fel közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárnak, amit fb-posztban jelentett be. Böde az idén alapított Magyar Vonatflotta Zrt. vezérigazgatója, aki nemrég kezdte kialakítani a vonatbeszerzések új rendszerét. Az új államtitkár igazán színes karrier közepén tart. Előbb az ELTE-n szerzett fizikusi diplomát, majd a Semmelweisen doktorált biofizikából. 2008-ban kezdett dolgozni a Morgan Stanley-nél, ahol több mint 15 éven át foglalkozott pénzügyi modellezéssel, árazással és kockázatkezeléssel. Közlekedési vonalon onnan jött, ahonnan annak idején Vitézy: a kötöttpályás aktvizmusból. A miniszter így írta le eddigi tevékenységét ezen a téren:

„A közlekedéssel 25 éve foglalkozik civil aktivistaként, számos projektben vett részt vezetőként. Többek között az integrált ütemes menetrend koncepciójának kidolgozásában, de az Indoház című szakmai kiadvány nemzetközi rovatát is vezette 3 éven át.”