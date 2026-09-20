Újabb német tartományban nyerhetett az AfD, Merz szerint katasztrófa az eredmény

Mecklenburg-Vorpommern tartományban és Berlinben is választásokat rendeztek vasárnap, és az urnazárás után kijött exit pollok alapján előbbiben az AfD nyert, bár előnye nem sok az SPD előtt, a CDU viszont történelmi mélységekbe zuhant, és a parlamenti küszöb határán táncol.

Választási gyűlés Berlinben az Alexanderplatzon Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Az ARD tévécsatorna exit polljai szerint az AfD 37 százalékot ért el, éppen megelőzve a 35,5 százalékon álló SPD-t – az eredmény egyrészt elég szoros, tehát még akár változhat is, másrészt azt is jelenti, hogy utóbbinak elegendő támogatottsággal kellene rendelkeznie ahhoz, hogy koalíciót alakítson a Linkével és a szintén a bejutási küszöbön billegő Zöldekkel, és megakadályozza az AfD tartományi kormányzását. Az AfD két héttel ezelőtt ennél sokkal nagyobb arányú győzelmet aratott egy másik keleti tartományban, Szász-Anhaltban, de ezt a mostani eredményt sem szabad alábecsülni, hiszen legutóbb 17 százalékot ért csak el a párt ugyanitt. (Frissítés: A 7 órás exit pollok szerint nincs többsége az SPD-Linke-Zöldek koalíciónak, ha a baloldali populista BSW is bejut, ami azonban megint csak kérdéses.)

A mecklenburg-elő-pomerániai választás a kancellár, Friedrich Merz számára is kulcsfontosságú, miközben egyre terjednek a találgatások, hogy a párton belüli bennfentesek a leváltására tehetnek lépéseket. Pártja, a CDU az exit poll szerint mindössze 5,5 százalékot szerzett Mecklenburg-Elő-Pomerániában, ez a legrosszabb eredmény a pártja számára bármelyik tartományi vagy szövetségi választáson a második világháború vége óta.

„Nem szépíthetjük a mecklenburg-elő-pomerániai eredményeket. Ez egy katasztrófa. A CDU keményen küzdött, de a végén felőrlődött az SPD és az AfD között kiéleződő összecsapásban”

– mondta Merz az exit pollok közzététele után.

Berlinben viszont biztosnak látszik a baloldali Die Linke győzelme, a párt az ARD exit pollja szerint 24,5 százalékkal nyert, megelőzve az eddigi legerősebb pártot, a CDU-t (20 százalék), valamint a harmadik helyért küzdő AfD-t és a Zöldeket (16, illetve 15 százalék). Ez lehetővé tesz egy Linke-Zöldek-SPD koalíciót, azaz a CDU itt is bukhatja a kormányzást. (via Politico, Der Spiegel)