Lázár János tavat és napelemparkot is engedély nélkül épített a batidai birtokán

További részleteket tudott meg az Átlátszó arról a 13 millió forintos bírságról, amit erdő besorolású batidai birtokának beépítése miatt kapott Lázár János. A volt miniszter múlt keddi posztjában arról írt: az erdészeti hatóság munkatársai korábban megtéveszthették, ezért hitte azt, hogy csak úgy engedély nélkül építhet dolgokat a birtokra. „Mulasztást követtem el, amikor hittem nekik és nem fordultam engedélyért a hatóságokhoz” - fogalmazott.

Arról már Lázár is írt, hogy a szóban forgó létesítmények közül az egyik egy teniszpálya volt. A kormányhivatal most megerősítette, hogy az érintett erdőrészletek engedély nélküli igénybevétele miatt kapta a büntetést a Fidesz politikusa, akit egyúttal köteleztek arra, hogy

„utak, teniszpálya, parkosított részek, tavak és környezete, napelempark, 2 db gazdasági épület elhelyezése miatt, az engedély nélküli igénybevétel során kialakult állapotot szüntesse meg, és gondoskodjon a helyreállításról.”

Fotó: Németh Dániel/444

Az Átlátszó először tavaly decemberben írt arról, hogy Lázár batidai vadászháza mellett 2022-ben engedély nélkül épülhetett egy teniszpálya. A lap szerint az érintett erdő nem a vadászházat tulajdonló, Lázár érdekeltségébe tartozó cég, hanem személyesen Lázár János tulajdonában volt. Akkor azt írták, hiába keresték a minisztert az ügyben. Lázár szerint az erdészeti hatóság tíz éven át nem emelt kifogást, a kapcsolata velük korrekt volt, 2026 májusában azonban hivatalból eljárást indítottak ellene.