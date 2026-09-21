Nagy-Britannia katonai segítséget adhat Szaúd-Arábiának a hútik ellen

Az Egyesült Királyság kész támogatni a szaúdi hadsereget a hútik elleni fellépésben, miután a királyságot rendszeresen támadják az Irán által támogatott fegyveresek. A Bloomberg szerint Andy Burnham miniszterelnök arra hajlik, hogy olyan segítséget ajánljon fel, amelyet védelmi jellegűnek tekint, és más országokat is arra fog ösztönözni, hogy tegyenek hasonlóan.

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A lap forrásai szerint Nagy-Britannia légi utántöltéssel segítheti a szaúdiakat. Szerintük a Burnham-kormány úgy látja, hogy a szaúdi hadsereg támogatása és a hútik visszaszorítása hozzájárulna a térség stabilizálásához, és csökkentené a Báb el-Mandeb-szorosban közlekedő hajókat fenyegető veszélyt – ez a konténerszállító hajók és az energiahordozókat szállító tankerek egyik kulcsfontosságú útvonala. Ez lenne Burnham egyik első jelentős külpolitikai döntése júliusi hivatalba lépése óta.

Ebben a hónapban, miután a hútik fokozták a Szaúd-Arábia elleni csapásaikat, és újabb területeket foglaltak el Jemenben, ahol a bázisuk van, Rijád katonai támogatást kért az Egyesült Államoktól és Nagy-Britanniától is. Washington – amely le akarja zárni az Iránnal folytatott háborút, és minden fronton el akarja kerülni a feszültség eszkalálódását – eddig nem jelezte, hogy a már most is nyújtott hírszerzési támogatáson túl segítene a szaúdiaknak. Az amerikai külügyminisztérium ugyanakkor a múlt héten hivatalosan értesítette a Kongresszust, hogy csaknem ötven F–35-ös vadászgép szállítását tervezi Szaúd-Arábiának.

Szaúd-Arábiát több húti rakéta- és dróntámadás is érte: az iszlamista csoport déli városokat, vörös-tengeri kikötőket és energetikai létesítményeket vett célba. Szombaton a szaúdi hatóságok hajnalban két légiriadót is elrendeltek Rijádban – a fővárosban hónapok óta először. A Wall Street Journal szerint az egyik csapás a fő repülőtér üzemanyag-létesítményeit találta el. A szaúdi vezetésű koalíció szeptemberben több alkalommal is csapást mért jemeni területekre.

A hútik, akik Jemen lakosságának nagyobbik része által lakott területeket ellenőrzik, nemrég elfoglalták Mokka kikötőjét és néhány szigetet a Báb el-Mandeb-szoros közelében. A hajóforgalmat már eddig is akadályozták a szoroson, az újabb területekkel azonban még jobban megszilárdították az ellenőrzésüket felette. A Szaúd-Arábia elleni húti támadások, valamint egy dróncsapás, amely leállította a királyság legfontosabb olajvezetékét, ebben a hónapban felhajtották az energiaárakat: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 100 dollár közelében mozog. A szaúdi kormány szerint a vezeték elleni támadás Irakból indult, ahol számos Irán-barát milícia állomásozik. (via Bloomberg)