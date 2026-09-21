Vitézy: Újabb dokumentum cáfolja a Fidesz két hazugságát

Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra az M6 autópálya háromszoros túlárazása ügyében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán, amely szerinte világosan és egyértelműen cáfolja a „Fidesz két konkrét hazugságát” az elmúlt napokból.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter által posztolt idei februári jegyzőkönyv szerint

Lázár János minisztériuma a korábbi (M6 Duna) és a háromszoros áron kiválasztott új, Mészáros-koncesszorral (MKIF) tárgyalt az átadás-átvétel részleteiről. „Világosan látszik, hogy az MKIF megkapta a megbízást, teljesen alaptalan az a hazugság, hogy valójában itt nem is történt semmilyen megbízás" – írta Vitézy Dávid.

A miniszter idéz egy emlékeztetőt is, amely szerint az MKIF, a Mészáros-Szíjj koncesszor maga is elismeri, hogy ugyanolyan vagy jobb a harmadannyiért dolgozó korábbi üzemeltető által vállalt minőség. Vitézy Dávid szerint ez is cáfolja a Fidesz állítását, miszerint azért nem lehet a régi M6 Duna koncesszor 11 évre szóló 44 milliárdos üzemeltetési árát összehasonlítani Mészárosék 149 milliárd forintos árával, mert eltérő minőségű burkolatfenntartás szerepel a két opciós szerződésben.

Vitézy feljelentése alapján a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást az M6-os autópálya üzemeltetési joga miatt, amit a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) koncessziós társaságnak ítéltek oda. (via MTI)