Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetése miatt

Hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást rendőrség az M6-os autópálya működtetése miatt, miután különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az M6-os autópálya üzemeltetési joga kapcsán, amit a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) koncessziós társaságnak ítéltek oda.

Vitézy szeptember 14-én a parlamentben már azt mondta, hogy a nyomozást el is rendelték, a rendőrség most ezt az információt erősítette meg.

Vitézy Dávid a feljelentés megtételekor azt írta, hogy Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést.

Jelezte, hogy az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság, az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalná az autópálya üzemeltetését, változatlanul a legmagasabb minőségi osztálynak megfelelő színvonalon, a szükséges burkolatfelújítással együtt. „Nem kis különbség” – tette hozzá Vitézy, aki szerint Lázár Jánosnak is lehetősége volt ezt az opciót választania, mégis a háromszor drágább ajánlatot tevő koncesszort bízta meg.

A Fidesz-frakció reagálásában azt írta: egy szó sem igaz a miniszter állításaiból. Közölték, hogy az előző kormány nem hozott döntést az M6 érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről, így nem adott arra megbízást a MKIF Zrt-nek. Szerintük az sem igaz, hogy ezt az MKIF 149 milliárd forintért vállalta, ezt az összeget szerintük Vitézyék találták ki. Vitézy erre úgy válaszolt, hogy egy birtokukba került levél bizonyítja a kormány megrendelését, a levelet Bartal Tamás, Lázár János helyettes államtitkára küldte az MKIF-nek. A Fidesz erre azzal vágott vissza, hogy a levél nem jelent koncessziós megbízást, hiszen azt csak kormánydöntés létesíthet, egyben felszólították Vitézy Dávidot, hogy mutassa be a megbízásról szóló kormánydöntést. (MTI)