M6: Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt tett feljelentést Vitézy Dávid

Fotó: Németh Dániel/444

Büntetőfeljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt az M6-os autópálya üzemeltetési jogának az MKIF koncessziós társaság részére történt odaítélése miatt – írja a Facebookon Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy posztja szerint Lázár János, a tárca korábbi irányítója „a szakmai javaslatot figyelmen kívül hagyva, 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban ítélte oda a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekkörébe tartozó autópálya-koncesszornak a szerződést”.

Az autópályát jelenleg is üzemeltető korábbi koncessziós társaság, az M6 Duna a bekért ajánlatok alapján 2026 októbere és 2037 októbere között az autópálya fenntartását ugyanúgy a legmagasabb minőségi osztályba tartozó színvonalú működtetéssel és a burkolat szükséges felújításával 149 helyett 44 milliárd forintért vállalja – írja.

Vitézy hozzáteszi: Lázár Jánosnak is szerződéses lehetősége volt ezt az opciót választani, mégis a háromszorosan túlárazott koncesszort bízta meg, ráadásul mindezt úgy, hogy erre joga sem lett volna, hiszen a koncessziós hatáskör nem őt, hanem az akkori nemzetgazdasági minisztert illette meg.

Most erre hivatkozva a Kormány nem csak büntetőfeljelentést tett, hanem arról is döntött, hogy a korábbi megrendelés érvénytelen, joghatás kiváltására alkalmatlan, így a több mint 100 milliárd forinttal olcsóbb megoldást lehetőségünk nyílik és fogjuk is választani – legalábbis a miniszter posztja szerint.

A miniszter pár nappal ezelőtt jelentette be, hogy 41 milliárddal a becsült 89 milliárd forint alatt zárult a MÁV és a Magyar Közút közös járműbeszerzése.

Vitézy Dáviddal nemrég készítettünk interjút: