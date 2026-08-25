Vitézy Dávid: 41 milliárddal a becsült 89 milliárd forint alatt zárult a MÁV és a Magyar Közút közös járműbeszerzése

Az ország legnagyobb állami vállalatai közé tartozó MÁV-csoport és a Magyar Közút még a választások előtt közös gépjárműbeszerzést indított legfeljebb 4113 db új jármű (személyautók, haszongépjárművek és speciális felépítményű járművek) négyéves tartós bérletéről és a teljes körű flottakezelésről, ugyanis a mostani flottaszerződések novemberben lejárnak, azok nem hosszabbíthatóak meg, miközben a MÁV és a Magyar Közút alapfeladatainak folyamatos ellátásához a megfelelő járműállományt továbbra is biztosítani kell.

A becsült érték nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlatok végösszege (amit a MOL résztulajdonában álló Mercarius Flottakezelő Kft. adott) mégis majdnem a fele, 47,7 milliárd forint lett, ami több mint 41 milliárd forintos megtakarítást jelent – jelentette be Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter azt írja, a mostani beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződésekhez képest is alacsonyabb ajánlati árak születtek, közel 10 év inflációja után, ami jól mutatja, mekkora jelentősége van a valódi árversenynek.

Vitézy azt írja, a beszerzés döntő szakasza már az új kormány idején zajlott, és az elektronikus árlejtés során kialakult versenynek köszönhetően sikerült a végső árat jelentősen a korábban becsült költség alá szorítani.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 18-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A „szükséges járműveket és szolgáltatásokat úgy tudjuk biztosítani a MÁV és a Magyar Közút számára, hogy közben több mint 41 milliárd forinttal kevesebb közpénzt kell erre fordítani a becsült értékhez képest” – ismételte meg a miniszter.