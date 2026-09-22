A kötelező orvoskamarai tagság visszaállításáról és a Médiatanács új vezetéséről is szavaz kedden a parlament

POLITIKA

Kedden több törvényjavaslatról is szavaz az Országgyűlés: visszaállíthatják a kötelező kamarai tagságot az egészségügyben, átalakíthatják a koncessziók felügyeletét, és megválaszthatják a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának új elnökét és tagjait. A parlament emellett megkezdi a kormány új gyermekvédelmi törvénycsomagjának tárgyalását is.

Az Országgyűlés honlapján közzétett napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Az egészségügyi törvények módosítása az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára ismét kötelezővé tenné a szakmai kamarai tagságot. A javaslat az orvosi kamarának azokat a közfeladatait és jogosítványait is visszaadná, amiket 2023-ban vettek el tőle. A törvénymódosítás célja az is, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget.

Fotó: Németh Dániel/444

Szavaznak arról is, hogy a javítóintézetek ismét teljes egészében a gyermekvédelmi intézményrendszerhez kerüljenek. A javaslat az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is tartalmazza.

A képviselők az egyes koncessziókkal kapcsolatos törvények módosításáról is döntenek. Ennek elfogadásával megszűnhetnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei. Az SZTFH-t 2021-ben hozták létre – a NER-ben Rogán Antal alatt volt -, a feladatai közé tartozik a szerencsejátéktól a trafikok felügyeletéig sok minden. A bányafelügyelet is ide tartozik, ez a hivatal szabta ki az Orbán család egyik cégére a lehető legmagasabb büntetést. A feladatait más állami szervek vennék át.

Napirenden lesznek emellett az Otthon Start Programot, egyes budapesti ingatlanok fejlesztését és vagyonkezelését, valamint a közúti közlekedést érintő törvénymódosítások is.

Kedden új elnököt és hat új tagot is kaphat a Médiatanács. Az elnöki posztra az Országgyűlés szakbizottsága Polyák Gábor médiajogászt, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének vezetőjét javasolta, míg a hat tagságra Bencsik Márta, Bodrogi Bea Judit, Nagy Krisztina, Szabó László, Pindroch Ferenc és Tóth Máté a jelölt. A döntéshez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának támogatása szükséges.

A határozathozatalok után kezdődik a kormány új gyermekvédelmi csomagjának általános vitája. A javaslat többek között megtiltaná, hogy gyermekek számára pornográf vagy az életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat tegyenek hozzáférhetővé vagy népszerűsítsenek. Szigorítanák a közterületi politikai és kereskedelmi reklámokra vonatkozó szabályokat is.

A csomag a kórházban rekedt gyerekek helyzetével is foglalkozik. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nincs szüksége kórházi ellátásra, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül kellene elkészítenie a gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet. A kormány szerint ezzel azt akarják megakadályozni, hogy a megfelelő gyermekvédelmi elhelyezés hiánya miatt gyerekek hónapokig kórházban maradjanak.

A parlament emellett Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi ügyéről is határoz. (MTI)

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