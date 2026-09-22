Bábel Vilmos kollégánk is megkapta a Minőségi Újságírás Díj különdíját

A Médiafórum Egyesület átadta a 2026. második negyedév legkiemelkedőbb újságírói teljesítményeit elismerő Minőségi Újságírás Díjakat. A második negyedéves Minőségi Újságírás Díjat Polgár Tóth Tamás, Kántor-Újvári Gerda, Bodnár Sára, Bereczki Boldizsár és Matolcsy Fábián kapta a Debrecineren megjelent, Akkuváros – gyárak a kert végében című filmjéért. Ez egy kicsit több mint egy órás riportfilm, amelyet a Debreciner stábja készített, korábban forgatott anyagaik felhasználásával.

A zsűri döntése alapján a második negyedévben négy további újságírói munka kapott különdíjat:

kollégánk, Bábel Vilmos Tanút nem hallgatunk ki bilincsben, vegyék le a tanúról a bilincset című cikke;

Fotó: Munk Veronika/444

Dezső András (Telex) Orbán döntött arról, hogy le kell csapni az ukrán „aranykonvojra”, még a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött című cikke;

című cikke; Nyárai Gerzson (24.hu) Méltatlan körülmények között vannak a betegeink – egy nap a János Kórház pszichiátriai osztályán című filmje;

című filmje; Szabó András, Galavits Patrik (Direkt36) „Magunkat vertük át” – a Fidesz-kampány összeomlásának belső története című cikke.

Az 1997-ben alapított, idén négy év után újraindított Minőségi Újságírás Díj célja a legkiválóbb magyar nyelvű médiatartalmak felkutatása és elismerése. A versenybe bárki nevezhetett 2026 január 1. és március 30. között megjelent írott, audio vagy mozgóképes anyagot; a díjazottakat a Médiafórum Egyesület tagszervezetei által delegált szakmai zsűri választotta ki: Bojtár B. Endre (Magyar Narancs), György Zsombor (Magyar Hang), Mong Attila (Átlátszó), Puskár Krisztián (Partizán), Uj Péter (444), Wirth Zsuzsanna (Direkt36).

A döntés során a zsűri a formai kiválóságot, a nyelvi megformáltságot, a téma relevanciáját, az ellenőrzött tényanyag mennyiségét és minőségét, és a feldolgozás újszerűségét tartotta szem előtt. A díj támogatói a Hold Alapkezelő és Streitmann Norbert.