Két orosz milliárdost is levett a szankciós listáról az EU, egyet a franciák, egyet pedig a luxemburgiak kérésére

Oroszország két leggazdagabb embere hamarosan szabadon tevékenykedhet az EU-n belül, miután az EU feloldotta a rájuk vonatkozó korlátozásokat, Aliser Uszmanovot és Mihail Fridmant ugyanis törölték a szankciós listáról, közölte öt, névtelenséget kérő diplomata a Politicóval.

A hónap elején Párizs követelte az Uszmanovval szembeni szankciók feloldását nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, miközben Luxemburg a Fridmannal szembeni szankciók feloldását kérte már régóta.

Uszmanov az Arsenal egyik 2014-es meccsén. Fotó: GLYN KIRK/AFP

Számos ország – köztük több északi és balti állam – viszont arra figyelmeztetett, hogy a lépés veszélyeztetheti a teljes szankciós listát, ami arra késztethet másokat is, hogy saját érdekeik mentén lobbizzanak. Az áttörés azután következett be, hogy Lettország, amely a leghangosabb ellenző volt, beleegyezett a törlésbe.

A lett kormány a honlapján tette közzé, hogy ők voltak azok, akik a végsőkig ellenezték a politikailag motivált személyek eltávolítását a szankciós listáról, viszont a szankciók kivetése mellett továbbra is kiállnak. Ugyanakkor Emmanuel Macron francia elnök „kifejezte elkötelezettségét Franciaország lettországi katonai jelenlétének megerősítése iránt, különösen a légvédelem területén”. A lett kormány szerint „egy ilyen kötelezettségvállalás nemcsak Lettország, hanem a NATO teljes keleti szárnyának biztonságát is erősíti”.

Franciaország egyébként felbosszantotta a többi EU-tagállamot azzal, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva Uszmanov mellé állt.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Uszmanov és Fridman listájáról való törlését „szégyenletesnek és igazságtalannak” nevezte. „Moszkva ünnepel, mert megkapta, amit akart: a büntetlenség érzését, az EU megaláztatását és az európaiak közötti megosztottságot” – írta az X-en .

A Financial Times arról számolt be, hogy a listáról való törlés egy olyan megállapodás része volt, amely lehetővé tenné az azerbajdzsáni fogságból szabadon bocsátott francia állampolgárok szabadon bocsátását.

Néhányan azonban aggódtak, mert ez az eset precedenst teremthet. Rihards Kols lett európai parlamenti képviselő, a Parlament Külügyi Bizottságának tagja szerint „Franciaországnak minden joga és kötelessége megkövetelni állampolgárai szabadon bocsátását. De az ár nem lehet egy olyan orosz oligarcha megsegítése, akit a Putyin-rezsimmel való kapcsolatai miatt szankcionáltak.”