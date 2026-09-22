Megszavazta a parlament a kötelező orvoskamarai tagság visszaállítását

A napirend előtti felszólalások után több törvényjavaslatról is szavazott kedden a parlament.

A képviselők elfogadták az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot, ami visszaállítja a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. A döntést 135 képviselő támogatta, 50-en nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt.

Megszavazták az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló javaslatot, ami tartalmazza az iskolakezdési utalvány banki beváltásának szabályozását is. A döntést 135 képviselő támogatta, 50-en nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt.

Fotó: Bankó Gábor/444

Határoztak az Otthon Start Programot is érintő, a magyar építészetről szóló törvény, továbbá egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról is.

Emellett elfogadták az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosítását is. A döntést 135 képviselő támogatta, 46-an nemmel szavaztak, 6-an tartózkodtak.

A törvény módosításával megszűnnek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának koncessziókkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei. Az SZTFH-t 2021-ben hozták létre, a feladatai közé tartozott a szerencsejátéktól, a trafikok felügyeletén át, a bányafelügyeletig sok minden. Ez a hivatal szabta ki az Orbán család egyik cégére a lehető legmagasabb büntetést.