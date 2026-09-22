Súlyos biztonsági hiányosságokat találtak a tiszaújvárosi MOL-üzemben, 38 milliós bírságot szabtak ki a halálos robbanás után

Lezárult a tiszaújvárosi MOL Petrolkémia üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata, a hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat tárt fel és 38 millió forintos bírságot szabott ki – írja a Borsod Online.

A robbanás május 22-én történt a cég Olefin–1 üzemében. Egy dolgozó életét vesztette, négyen súlyosan, további heten könnyebben sérültek meg. A munkavédelmi hatóság közvetlenül a baleset után vizsgálatot indított, ami augusztus 31-én zárult le. A Szociális és Családügyi Minisztérium azt írta a lapnak, hogy a hatóság végül 38 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki.

Fotó: Németh Dániel/444

A vizsgálat szerint

a robbanással érintett üzemrészekben nem voltak megfelelő biztonsági berendezések ahhoz, hogy időben felismerjék és jelezzék a veszélyes technológiai állapotokat, illetve szükség esetén biztonságosan leállítsák a folyamatokat.

Az Olefin–1 üzemben a műanyagipari alapanyagok előállításához szükséges különböző szénhidrogének feldolgozását és szétválasztását végzik. A technológiai folyamat során gáz- és folyadékfázisú anyagok áramlanak különböző hőmérsékleti és nyomásviszonyok között, zárt technológiai rendszerekben és csővezetékeken keresztül.

Az üzemet április 27-én karbantartás miatt leállították, a technológiai berendezéseket leürítették, a bennük maradó szénhidrogéneket eltávolították, majd nitrogénnel öblítették át a rendszert. Ezzel az eljárással az oxigént szorítják ki a rendszerből, megszüntetve a robbanásveszélyt. Az újraindítást május 22-én kezdték meg. A pirolízis üzemrész beüzemelésekor a dolgozók az egyik vezetéken jegesedést észleltek, és a minisztérium tájékoztatása szerint ennek helyszíni ellenőrzése közben történt a robbanás.

Fotó: Az üzem dolgozója

A MOL Petrolkémiát a bírság mellett kötelezték az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, a munkavállalók megfelelő tájékoztatására, valamint a munkabalesetek megfelelő kivizsgálására és dokumentálására, a kockázatértékelés kiegészítésére és meghatározott vezetékek, csőszakaszok, szerelvények rendszeres, ütemezett karbantartására.

Az ügyben a rendőrség foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást, a cég pedig vizsgálóbizottságot állított fel baleset körülményeinek kivizsgálására.