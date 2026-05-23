Büntetőeljárás indult a tiszaújvárosi halálos robbanás ügyében

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a tiszaújvárosi robbanás ügyben foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás. Erről a Boon írt szombaton a rendőrség válasza alapján. A rendőrség közölte: a későbbi vizsgálatok eredményei alapján a minősítés és az eljárás részletei még változhatnak.

„A katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a tűzeset körülményeit” – számolt be róla korábban a katasztrófavédelem.

Hatalmas volt a robbanás ereje a tiszaújvárosi Mol-üzemben, írtuk pénteki helyszíni riportunkban.

A Mol tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, aminek egy halálos áldozata és kilenc sérültje van, köztük több súlyos. A robbanás akkor következett be, amikor az Olefin 1 üzemet akarták újraindítani. Egy csővezetékben robbant be a hidrogén, ezután megtörtént a vészleállítás, és megkezdték a gázok kifáklyázását. Az áldozat és a sérültek a robbanás közelében voltak. Az érintett üzemegység operatív személyzete 20 ember, többen távolabb, illetve a robbanásbiztos helyiségben tartózkodtak. Azt, hogy a baleset emberi mulasztás vagy egy fatális véletlen következménye, a Mol és a kormány szakértői közösen vizsgálják ki.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter péntek délután 4 körül arról írt, legfrissebb információi szerint a baleset 4 súlyos sérültjét átszállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Égési Centrumába. Egyiküket lélegeztetni kell. Mind a négy ember másodfokú, kiterjedt égési sérüléseket szenvedett. Szombati hírek szerint a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul.

A tűzoltók péntek délelőtt eloltották a tüzet. A balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag-ellátására, közölte Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója.