Takács Péternél valami eltört az éjjel, Magyar Pétert piálással vádolva, komcsizva ámokfutott a Facebookon

Már majdnem éjjel fél egy volt, amikor Takács Péter egészségügyi exállamtitkár nagy menetbe kezdett: posztolt egyet, amelyben erre a Magyar Péter-kommentre reagálva azt írta, hogy „Magyarország miniszterelnöke éjjel 11-kor (egy fél üveg whiskytől felbátorodva?) gyakorlatilag jó vergődést kíván Ukrajna külügyminiszterének az X-en. 🤦♂️ Reméljük, nem veri be a maradék 3 decit és üzen hadat hajnalig!”

Éjjel 1-kor aztán kommentelt is egyet a saját posztja alá arról, hogy Magyar Péter nem magától találta ki a „hozz labdát” dumát, hanem lopta valahonnan.

Ekkor még Magyar Péter is fenn volt, sőt: fél 2-kor ő is kommentelt egyet arról, hogy nem gondolta volna, hogy Takács tud angolul, az orvosi kamarát ugyanis magyarul szokta fenyegetni. Ezzel a miniszterelnök erre a kedd reggeli hírre utalt.

Takács aztán korán felkelt, és már 6.13-kor posztolt egy hasonlót az éjjelihez, miszerint Magyar

„nem hagyta abba tegnap éjjel sem a piálást, sem a kommentelést! Könyörgök, kedves tiszások, legalább ilyenkor vegyétek el tőle a telót, amíg ki nem tisztul egy kicsit!”

Aztán, ha már így belejött, rá két órára az orvosi kamara korábbi alelnökébe szállt bele, de nem is maga a belemenés tartalma az igazán erős, hanem az a keménykedés, amit utána tolt.

„Áttúrhatják az összes emailemet és eljátszhatják eltartott kisujjal a műfelháborodást minden egyes indulatszó kapcsán. Én nem vagyok budai úrigyerek, sose voltam, eljátszani sem fogom. Ami a szívemen az a számon, főleg ha komcsikról van szó.”

Streetfighter Takács, aki az Élet Iskolájába járt, ahol Isten a Tanár (mellesleg a vagyonnyilatkozata szerint két budai, egy csopaki és egy budakeszi ingatlana van), nem sokkal később újra droppolta a piasejtetést, „Erősre sikerült a tegnapi buli?” feliratú videót készített a Parlamentben, mert a 9-es kezdéskor még nem látta Magyar Pétert.





Azóta - cikkünk megjelenéséig - még ötöt posztolt, de azokban csak a szokásos formáját hozza, minimális személyeskedéssel.