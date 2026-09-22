Takács Péternél valami eltört az éjjel, Magyar Pétert piálással vádolva, komcsizva ámokfutott a Facebookon

agyvihar

Már majdnem éjjel fél egy volt, amikor Takács Péter egészségügyi exállamtitkár nagy menetbe kezdett: posztolt egyet, amelyben erre a Magyar Péter-kommentre reagálva azt írta, hogy „Magyarország miniszterelnöke éjjel 11-kor (egy fél üveg whiskytől felbátorodva?) gyakorlatilag jó vergődést kíván Ukrajna külügyminiszterének az X-en. 🤦♂️ Reméljük, nem veri be a maradék 3 decit és üzen hadat hajnalig!”

Éjjel 1-kor aztán kommentelt is egyet a saját posztja alá arról, hogy Magyar Péter nem magától találta ki a „hozz labdát” dumát, hanem lopta valahonnan.

Ekkor még Magyar Péter is fenn volt, sőt: fél 2-kor ő is kommentelt egyet arról, hogy nem gondolta volna, hogy Takács tud angolul, az orvosi kamarát ugyanis magyarul szokta fenyegetni. Ezzel a miniszterelnök erre a kedd reggeli hírre utalt.

Takács aztán korán felkelt, és már 6.13-kor posztolt egy hasonlót az éjjelihez, miszerint Magyar

„nem hagyta abba tegnap éjjel sem a piálást, sem a kommentelést! Könyörgök, kedves tiszások, legalább ilyenkor vegyétek el tőle a telót, amíg ki nem tisztul egy kicsit!”

Aztán, ha már így belejött, rá két órára az orvosi kamara korábbi alelnökébe szállt bele, de nem is maga a belemenés tartalma az igazán erős, hanem az a keménykedés, amit utána tolt.

„Áttúrhatják az összes emailemet és eljátszhatják eltartott kisujjal a műfelháborodást minden egyes indulatszó kapcsán. Én nem vagyok budai úrigyerek, sose voltam, eljátszani sem fogom. Ami a szívemen az a számon, főleg ha komcsikról van szó.”

Streetfighter Takács, aki az Élet Iskolájába járt, ahol Isten a Tanár (mellesleg a vagyonnyilatkozata szerint két budai, egy csopaki és egy budakeszi ingatlana van), nem sokkal később újra droppolta a piasejtetést, „Erősre sikerült a tegnapi buli?” feliratú videót készített a Parlamentben, mert a 9-es kezdéskor még nem látta Magyar Pétert.


Azóta - cikkünk megjelenéséig - még ötöt posztolt, de azokban csak a szokásos formáját hozza, minimális személyeskedéssel.

agyvihar Takács Péter budai ingatlanok parlament Élet Iskolája Magyarország magyar péter orvosi kamara ukrajna
Kapcsolódó cikkek

„Konzultálok Samuval meg Bencével, sztem egy kicsit oda kéne nekik baszni” – írta Takács Péter az orvosi kamara közleményéről négy évvel ezelőtt

Hegedűs Zsolt miniszter mutatta be a közösségi médiában az exállamtitkár levelét, egy nappal a kötelező MOK-tagságról szóló szavazás előtt.

Bódog Bálint
belföld