Gerendai Károly a Szigetről: Most szükség lehet állami támogatásra, de közben baromira szégyellem is magam

„Most már kezdem nemcsak hinni, hanem valamennyire látni is, hogy lesz ebből kiút. A kérdés az, hogy bírjuk-e addig szuflával, mert valahogy addig is finanszírozni kell” – fogalmazott a Sziget Fesztivál fenntartásáról Gerendai Károly a HVG tudósítása szerint egy szerdai GKI-konferencián. A három és fél évtizede létező fesztivál alapítója és régi-új tulajdonosa elmondta, most már ott tart, hogy az államtól kérne segítséget, pedig sokáig büszke volt arra, hogy a Sziget enélkül is tud működni. Most szükség lehet a támogatásra, de „közben baromira szégyellem is magam, mert szeretnék olyan megoldást felmutatni, amivel ez nem kell” – fogalmazott.

Gerendai arra a kérdésre, hogy egy év múlva ilyenkor milyen Szigettel lenne elégedett, azt mondta: a fesztiválipar is sok problémával küzd, de a Sziget esetében erre sok más gond is rárakódott. A célja az, hogy a nemzetközi pozíciót megerősítse, egy év alatt szeretne minimum 30, de inkább 50 százalékos növekedést elérni a nemzetközi piacon, mert ott volt egy komoly visszaesés. Ha ezt nem tudják megoldani, akkor az állami segítség is csak a lélegeztetőgépen tartást jelentené.

Gerendai Károly a Fővárosi Közgyűlés plenáris ülésén, 2025. október 29-én Fotó: Bankó Gábor/444

A Sziget-tulajdonos a kérdésre, hogy mennyire lehet akár 2030-ig előre tervezni, azt válaszolta, az elmúlt években készített terveket soha megközelíteni sem sikerült, annyi minden változott. Hozzátette, egyelőre a turizmusban, vendéglátásban, rendezvényszervezésben sem lehet sokat tudni arról, hogy mit szeretne az új kormány, de az is sokat segítene, ha piaci alapon működhetne a gazdaság.

Tavaly októberben vált világossá, hogy a külföldi tulajdonos kihátrál a veszteséges fesztivál mögül. Gerendai Károly céget alapított a Sziget megmentésére, majd a fővárossal és a kormánnyal több körben egyeztetve sikerült megrendeznie idén augusztusban az eseményt. Amely iránt azonban a vártnál jóval szerényebb volt az érdeklődés, így végül jelentős veszteség keletkezett. (via HVG)