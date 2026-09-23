Hétfő reggel ülésezik a mentelmi bizottság, majd az Országgyűlés szavaz Seszták, Hankó és Magyar mentelmi jogáról

Fotó: Bankó Gábor/444

Már délelőtt felmerült, hogy akár hétfőn felfüggeszthetik Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. (Sesztákét korrupciós ügyben – ahogy Hankóét is –, Magyarét egy buliban elvett telefon miatt.) Magyar Péter a nap folyamán bejelentette, hogy kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén, délután pedig ezt posztolta ki: