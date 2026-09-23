Hétfő reggel ülésezik a mentelmi bizottság, majd az Országgyűlés szavaz Seszták, Hankó és Magyar mentelmi jogáról

Már délelőtt felmerült, hogy akár hétfőn felfüggeszthetik Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. (Sesztákét korrupciós ügyben – ahogy Hankóét is –, Magyarét egy buliban elvett telefon miatt.) Magyar Péter a nap folyamán bejelentette, hogy kezdeményezi a mentelmi jog eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén, délután pedig ezt posztolta ki:
„Hétfőn reggel 7:30-kor ülésezik a Mentelmi Bizottság, és már aznap délelőttre összehívjuk az Országgyűlés rendkívüli ülését, hogy azonnal dönthessen mindhárom ügyben a mentelmi jog felfüggesztéséről. Tik-tak, tik-tak.”
Egy nappal azután, hogy az ügyészség kikérte Hankó és Seszták exminiszterek mentelmi jogát tízmilliárdos gazdasági bűncselekmény gyanúja miatt, illetve az ő mentelmi jogát a Dunába dobott telefon ügyében.
De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
A két ellenzéki képviselő ellen milliárdos korrupciógyanús ügyekben indítana eljárást az ügyészség, Magyar Péter ellen pedig a Dunába dobott telefon miatt folyik eljárás.
Két volt miniszter a Legfőbb Ügyészség célkeresztjében: az eddigi legnagyobb vadakra megy rá a hatóság.
Tabula rasát, felelősségre vonást ígér Magyar, aki arra kérte az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel az ő mentelmi jogát is. A rendőri vezetők ellen is feljelentést tesz.