Kártérítési pert indítottak Lázár János bizalmasának több mint egymilliárdos ügylete miatt

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  • A Flair kerti bútorokat is gyártó műanyagipari vállalatból tavaly szeptemberben szálltak ki az addig egy céglánc végén többségi tulajdonnal rendelkező magánszemélyek.
  • Az így egyedül maradt tulajdonos, a Hodler Capital Kft. másnap 1,3 milliárdos értéken vitte be a társaságot a Vertikál nevű tőzsdei cégbe.
  • Korábbi üzlettársai szerint a Hodler vezetése szándékosan megtévesztette őket, miközben hosszú távú tervekről beszéltek, titokban másfél-két éve készültek az üzletre.
  • Abból, hogy kártérítési pert indítottak, valószínűsíthető, hogy a későbbi 1,3 milliárdos értékhez képest bagóért szerezte meg a céget a Hodler, amelyben a NER gazdasági hátországának fontos figurái mellett főszerepet játszik Lázár János korábbi miniszter egyik bizalmi embere is.

Családi házak udvarainak, víkendházak kertjeinek elengedhetetlen tartozékai a kilencvenes évek óta a Flair műanyag székek és asztalok. Sokan talán nem is tudják, hogy ezek egy miskolci családi vállalkozás fröccsöntő üzemében készülnek számos más műanyagipari termék mellett – egy időben innen látták kaspókkal a világ egyik legnagyobb diszkont üzletláncának összes áruházát is több mint harminc országban.

A cég egy több társaságból álló láncolat végén a Plast-X Partner Kft. tulajdonában áll, ennek tulajdonosváltásai miatt indult nemrég kártérítési per. A Plast-X korábbi kisebbségi tulajdonosa egy Hodler nevű cég volt, amely elérte, hogy a többi tulaj kiszálljon. Amikor teljesen az övé lett a Plast-X, bevitte azt egy harmadik cégbe. A kártérítési eljárást a tranzakció után a Plast-X volt többségi tulajdonosai indították a Hodler ellen, és egyben a harmadik cég, a tőzsdén jegyzett Vertikál Group Nyrt. elmarasztalását is kezdeményezték.

A Hodler Capital Kft. a Lázár János bizalmasának számító Kerezsi Miklós többségi tulajdonában áll.

Fotó: Haász János

Minderről a Vertikál idén június 10-én közzétett összevont (konszolidált) éves beszámolójából lehetett tudomást szerezni. A 48 oldalas jelentés 37. oldalán, az Egyéb kiegészítések fejezetben ezt írják:

„Egyes magánszemélyek kártérítési keresetet nyújtottak be a Fővárosi Törvényszék előtt a PLAST-X Partner Kft. korábbi tulajdonosával szemben, követelésük tekintetében a tulajdonosváltozás okán a Társaság egyetemleges marasztalását is kezdeményezték, mely eljárás a Fővárosi Törvényszék előtt van folyamatban.”

Hogy a jelentésben említett „egyes magánszemélyek” a Plast-X Partner Kft. még korábbi tulajdonosai, azt maguk az érintettek erősítették meg lapunk kérdésére. Az ügy minden szereplőjét, a Vertikált, a Plast-X Partnert nekik eladó Hodlert és a Hodler előtti többségi tulajdonosokat is megkerestük a cikk írása során, érdemi információkat csak utóbbiak közöltek. Ők kérdésünkre azt írták: azért kezdeményezték a peres eljárást, mert „a Hodler szándékosan megtévesztette a tulajdonostárs magánszemélyeket”, amikor megszerezte a Plast-X Partnert.

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