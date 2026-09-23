Kártérítési pert indítottak Lázár János bizalmasának több mint egymilliárdos ügylete miatt

Családi házak udvarainak, víkendházak kertjeinek elengedhetetlen tartozékai a kilencvenes évek óta a Flair műanyag székek és asztalok. Sokan talán nem is tudják, hogy ezek egy miskolci családi vállalkozás fröccsöntő üzemében készülnek számos más műanyagipari termék mellett – egy időben innen látták kaspókkal a világ egyik legnagyobb diszkont üzletláncának összes áruházát is több mint harminc országban.
A cég egy több társaságból álló láncolat végén a Plast-X Partner Kft. tulajdonában áll, ennek tulajdonosváltásai miatt indult nemrég kártérítési per. A Plast-X korábbi kisebbségi tulajdonosa egy Hodler nevű cég volt, amely elérte, hogy a többi tulaj kiszálljon. Amikor teljesen az övé lett a Plast-X, bevitte azt egy harmadik cégbe. A kártérítési eljárást a tranzakció után a Plast-X volt többségi tulajdonosai indították a Hodler ellen, és egyben a harmadik cég, a tőzsdén jegyzett Vertikál Group Nyrt. elmarasztalását is kezdeményezték.
A Hodler Capital Kft. a Lázár János bizalmasának számító Kerezsi Miklós többségi tulajdonában áll.
Minderről a Vertikál idén június 10-én közzétett összevont (konszolidált) éves beszámolójából lehetett tudomást szerezni. A 48 oldalas jelentés 37. oldalán, az Egyéb kiegészítések fejezetben ezt írják:
„Egyes magánszemélyek kártérítési keresetet nyújtottak be a Fővárosi Törvényszék előtt a PLAST-X Partner Kft. korábbi tulajdonosával szemben, követelésük tekintetében a tulajdonosváltozás okán a Társaság egyetemleges marasztalását is kezdeményezték, mely eljárás a Fővárosi Törvényszék előtt van folyamatban.”
Hogy a jelentésben említett „egyes magánszemélyek” a Plast-X Partner Kft. még korábbi tulajdonosai, azt maguk az érintettek erősítették meg lapunk kérdésére. Az ügy minden szereplőjét, a Vertikált, a Plast-X Partnert nekik eladó Hodlert és a Hodler előtti többségi tulajdonosokat is megkerestük a cikk írása során, érdemi információkat csak utóbbiak közöltek. Ők kérdésünkre azt írták: azért kezdeményezték a peres eljárást, mert „a Hodler szándékosan megtévesztette a tulajdonostárs magánszemélyeket”, amikor megszerezte a Plast-X Partnert.
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Rogán fantomizálódásra hajlamos bizalmasa, Szijjártóval együtt jachtozó volt futsalos csapattárs, a leggazdagabb magyarok listáján szereplő üzletemberek is vannak a névsorban. Összeszedtük, mit tudunk róluk: kik ők és mit tettek, amit Magyar sosem felejt el?
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